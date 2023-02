DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond is om elf uur een 18 jarige automobilist uit Wittmund tegen een boom in de linker berm van de Deichstraße in Bunde gereden. De man verloor waarschijnlijk de controle over zijn VW toen hij even in slaap was gesukkeld. Hij is met een onderbeenfractuur naar het ziekenhuis in Leer gebracht. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd.

Meppen

Tussen 20 februari 17.00 en 21 februari 12.30 uur zijn in de voortuin van een woning aan de Wilhelmstraße in Meppen meerdere takken afgezaagd. Hierdoor ontstond voor 1.000 euro schade. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Papenburg

In de nacht van zaterdag op zondag is om half vier bij een winkel aan de Bolwinsweg in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. Er werden een deur en een sensor vernield. De daders zijn niet binnen geweest. De schade wordt op 3.000 euro geschat.

Surwold

Gisteravond is een tankstation aan de Hauptstraße in Surwold overvallen. De dader kwam om kwart voor acht de verkoopruimte binnen en eiste dat de 25 jarige medewerker hem geld en sigaretten gaf. Hierbij dreigde hij met een mes. Vervolgens ging de overvaller er met zijn buit op een fiets in de richting van de rotonde vandoor. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

De politie zette meteen een zoekactie in. Hierbij werden ook een helikopter en een speurhond ingezet. De dader is niet meer aangetroffen.

Het signalement van de overvaller luidt: 1.75 – 1.80 m lang met een normaal postuur. Hij was gekleed in een grijze broek, een zwarte trui en zwarte schoenen en had zijn gezicht met vermoedelijk een t shirt bedekt.