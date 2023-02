Dringend gastouders gezocht voor een vakantiekind

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 28 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLAREND | AANHOUDEND KOUD

Na een bewolkt begin zal het in de loop van de ochtend alweer gaan opklaren en dan blijft het vandaag veder ook droog. De temperaturen liggen vanochtend rond +2, de middagtemperatuur is 5 á 6 graden en eerst is er weinig wind, vanmiddag staat er een zwakke tot matige oostenwind.

Nu wordt het later vanmiddag weer redelijk zonnig en vanavond en vannacht blijft het meestal helder. Dat geeft minimumtemperaturen van -1 of -2 en bovendien wat rijpvorming op de bruggen en de viaducten (en op de auto natuurlijk). Want de lucht is niet meer zo droog als gisteren en er is komende nacht en morgenochtend dan ook kans op gladde wegen.

Verder is er morgen vrij veel zon, wel kan er wat laaghangende bewolking uit Duitsland komen. Maximumtemperatuur morgen rond 7 graden.

Donderdag en vrijdag is er sowieso meer bewolking en vrijdag is er kans op een klein buitje met een noordwestenwind. Zaterdag neemt de kans op een bui wat toe en zondag is er ook kans op een hagel- of sneeuwbui. Ook dan is het nog koud met middagtemperaturen van 6 of 7 graden.