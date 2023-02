Gratis festivals van Het Groninger Landschap in 2023

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert dit jaar weer vier gratis festivals voor kinderen. Met leuke en leerzame activiteiten in de natuur. De inschrijvingen voor de festivals zijn geopend. Ouders, grootouders en verzorgers kunnen zich via de website van de stichting gratis aanmelden.

De planning van de festivals is als volgt:

21 mei 2023 | Het Waddenfestival | Bezoekerscentrum Waddenkust, Pieterburen

Kijk met andere ogen naar de kwelders en het wad. Kom op zondag 21 mei naar Bezoekerscentrum Waddenkust en doe mee met de leukste activiteiten voor jong en oud! In de tuin van het bezoekerscentrum kunnen kinderen zich vermaken met allerlei leuke knutsel-, kijk- en bouwactiviteiten, allemaal in het thema van het wad. Daarnaast kun je mee met een huifkar op een korte excursie door het gebied en over de dijk! Een ware beleving en herinnering voor het hele gezin.

Meer info

24 en 25 juni 2023 | Het Hunzefestival | Bezoekerscentrum Reitdiep, Groningen

Aan de rand van Stad ligt het Bezoekerscentrum Reitdiep. Een prachtige plek met vee, rust, ruimte en natuur. Tijdens het Hunzefestival in het weekend van 24 en 25 juni genieten jong en oud van spannende en uitdagende activiteiten in en rond het bezoekerscentrum. Er wordt geklauterd, gesprongen, gegeten en gelachen. Gezinnen hebben de tijd van hun leven. Gedreven vrijwilligers zetten zich in om kinderen leuke en interessante dingen te leren over de natuur op en om het bezoekerscentrum.

Meer info

17 september 2023 | Het Dollardfestival | Bezoekerscentrum Dollard, Termunten

Wadvogels en zeehonden, in het Dollardgebied stikt het van het natuurlijk leven. Kom op zondag 17 september naar Bezoekerscentrum Dollard voor het jaarlijkse Dollardfestival en ontdek met het hele gezin de bijzondere natuur in dit gebied. vrijwilligers hebben een reeks aan leuke natuuractiviteiten voorbereid voor de dag. Zo zie je zeehonden van dichtbij, wordt er brood gebakken, waterbeestjes uit de sloot gevist en vogels gespot in de naastgelegen hut! Beleef dit en veel meer op 17 september in het Bezoekerscentrum Dollard.

Meer info

15 oktober 2023 | Het Paddenstoelenfestival | Ennemaborg, Midwolda

Geniet in de herfst op zondag 15 oktober met het hele gezin van het Paddenstoelenfestival bij de Ennemaborg in Midwolda! Het Landgoed Ennemaborg is beroemd om haar diversiteit aan paddenstoelen. Tijdens het festival ga je op ontdekkingstocht en zijn er veel leuke en avontuurlijke activiteiten voor jong en oud. Meer dan 250 soorten paddenstoelen worden jaarlijks waargenomen bij de borg, waaronder soorten als rupsendoder, kostgangersboleet, reuzenzwam en de kleine maar bijzonder blote billenzwam. Bezoekers kunnen zelf het bos intrekken of met gidsen mee op excursies naar de mooiste paddenstoelen die op het landgoed te vinden zijn.

Meer info

Natuur voor iedereen

Het doel van de festivals is om kinderen, jong en oud, kennis te laten maken met de natuur om hun heen. Met een gratis entree zorgt Het Groninger Landschap er daarnaast voor dat ook gezinnen die het minder breed hebben de kans krijgen om een leuke dag in de buitenwereld te beleven.

Hier lees je meer over het jeugdeducatiefonds van Het Groninger Landschap, dit fonds zorgt er voor dat Het Groninger Landschap ook in de toekomst gratis festivals voor iedereen kan organiseren.

