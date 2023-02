Hart onder de riem voor Oekraïners

BELLINGWOLDE – In De Grenshof in Bellingwolde verblijven Oekraïense vluchtelingen. Ver van huis en haard, in een onzekere tijd met een onzekere toekomst. En die kunnen wel een hart onder de riem gebruiken. Althans dat vond Bart Kruizinga, Bellingwolder. “Elke dag word je geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Beelden, verhalen, prognoses, maar ook de beelden van de mensen die elke dag bij mij voor het huis langs gaan om wat te wandelen of boodschappen te gaan doen. Ik probeer me te verplaatsen in wat die mensen doormaken, maar met de beste wil van de wereld kan ik dat gevoel niet oproepen. Dat bracht me op het idee om in de ‘Grunneger Weke Westerwolde’ iets voor hen te organiseren. Gewoon low profile kennismaken met Grunneger liedjes en hier en daar een Engelstalige klassieker.” Er is contact opgenomen met het begeleidingsteam in de Grenshof en die waren gelijk enthousiast.

Vrijdagavond 17 maart a.s.: Eltje Doddema & Bart Kruizinga

Snel even rondgevraagd wie er mee kan doen. Omdat het kort dag is en agenda’s vol zitten komen Eltje en Bart de avond verzorgen. Eltje: “We spelen natuurlijk in wisselende bezetting al veel samen en ja, soms lukt het gewoon niet om iedereen bij elkaar te krijgen. Het doel vind ik fantastisch. Eerder al organiseerde Bart een benefiet voor Oekraïne in Oudeschans en dit is ook heel mooi om te doen. Ik werk dan ook graag mee.”

Eigen foto’s