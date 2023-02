DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Tussen 25 februari 16.30 uur en 26 februari 12.00 uur is op de parkeerplaats aan de Bahnhofstraße bij het station in Dörpen een zwarte VW Golf aangereden. De wagen heeft voor 500 euro schade aan de linker achterkant. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding.

Lathen

Gisteren is tussen 17.00 en 17.25 uur een ruit van een geparkeerde Opel ingeslagen. De auto stond op dat moment aan de Kleiner Esch in Lathen geparkeerd. Er is niets buit gemaakt. De schade bedraagt 500 euro.

Papenburg

Tussen zondagmiddag 14.15 uur en maandagochtend 7.50 uur is bij een loods van een bedrijf aan de Splitting links in Papenburg ingebroken. Uit het kantoorgedeelte werd een geldcassette weggenomen. De schade bedraagt 2.000 euro.

Weener

Bij een controle door de grenspolitie op de A31 ter hoogte van de afrit naar Weener viel gisteravond om 19.20 uur een 30 jarige man door de mand. Hij was kort daarvoor de grens gepasseerd. De Syriër was in 2022 veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Hiervoor had hij nog een boete van 2.400 euro openstaan. Doordat een vriend het bedrag voor hem betaalde, bleef hem een gevangenisstraf van 60 dagen bespaard.

Walchum

Om half twaalf vanmorgen zijn de politie en de brandweer van Dersum uitgerukt voor een autobrand aan de Hauptstraße in Walchum. De BMW X3 vloog tijdens het rijden, vermoedelijk door een technisch mankement, in brand. De bestuurder wist de auto veilig aan de kant van de weg te zetten en deze te verlaten. De wagen brandde volledig uit.

Regio Bad Bentheim

Tussen medio november en medio december heeft een nog onbekend persoon bij verschillende banken in de regio Bad Bentheim geld gepind met een gestolen bankpasje. Op deze manier werd van een 41 jarig slachtoffer 14.500 euro buitgemaakt. De politie is naar de dader op zoek en heeft vandaag een foto van hem openbaar gemaakt. Hij is vermoedelijk tussen 40 en 50 jaar, heeft een kaal hoofd en draagt mogelijk een baard. De man is 1.90 m lang, met een slank postuur. Hij droeg tijdens het pinnen bij banken in Bad Bentheim, Bad Bentheim-Gildehaus en Nordhorn een groen mondkapje. Herkent u deze persoon, bel dan met de politie in Bad Bentheim (0049)(0) 5922 / 776600