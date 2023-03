Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE START | KOUDE VOORUITBLIK

Na de kou van vannacht met die minimumtemperatuur rond -6 stijgt het vanmiddag nog naar 6 á 7 graden. Daarbij is het meestal zonnig maar zo af en toe komt er uit het oosten wat bewolking en er zullen een ook paar stapelwolken ontstaan. De wind wordt zwak tot matig uit het noordoosten, windkracht 2 tot 3.

Vanavond wordt de kans op bewolking groter en vannacht is het nevelig bij -1 tot -3. Morgenochtend zal het daarna grijs en bewolkt zijn maar veel bewolking lost op en morgenmiddag is er dan ook flink wat zon. Ook morgen is er nog een zwakke tot matige noordoostenwind, vrijdag is er een noordwestenwind. Dan wordt het 7 á 8 graden en ’s nachts -1 tot +1. Er is dan vrij veel bewolking maar het is vrijdag nog overwegend droog.

In het weekend neemt die noordwestenwind toe en er is dan kans op enkele buien. Daar kan zondag ook een winterse bui bijzijn. Na het komende weekend is het zelfs een beetje winters met af en toe zon maar soms ook een sneeuwbui. Maxima het weekend 4 á 5 graden en minima iets ónder het vriespunt.