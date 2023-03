Wandel met ons Mee door Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in de omgeving van Vriescheloo. Hieronder het verslag ingezonden door Greetje Dümmer.

Struinen vanuit Vriescheloo (Vraiskeloo) richting Veendiepsplassen ± 14 km.

We zien steeds meer wandelaars komen. Voor de afstand tussen ±12-±15km. En ook nog gratis deelname (mooi meegenomen). Alleen maar mooi. En positieve insteek voor de wandelsport, en voor jezelf om in beweging te blijven, genieten van de omgeving. Deze woensdagmorgen nogal mistig en een beetje kou, het had gevroren. In de loop van de morgen kwam de zon erdoor. En werd het alleen maar mooier.

De start vanmorgen 9.00 uur buurthuis ’t Ganzennust te Vriescheloo. De wandelaars wandelden door Vriescheloo, gingen richting bosrijk gebied het Engbert Drenthbos. In dit bos zijn nogal wat bomen gerooid. Reden van deze grootscheepse kap is het werk van de Letterzetter (veel voorkomende en gevaarlijke bastkever) Na het verlaten van dit bos kom je langs 4 huizen als ‘kastelen’ nagebouwd aan de pastorielaan. Deze laan wordt ook wel de kastelenroute Vriescheloo genoemd. Vervolgens ging de route lang gedeelte B.L.Tijdens kanaal naar de Veendiepsplassen. Daar rondom deze 3 plassen gewandeld en vervolgens terug via de mooie natuur en bossen naar ons beginpunt.

Het ontstaan van Vriescheloo: is omstreeks de twaalfde eeuw ontstaan als een rand veen ontginningsdorp, dat in verschillende fasen is verschoven richting de oevers van de Westerwoldse Aa, naar zijn huidige plek. Aan het einde van de middeleeuwen, toen het veen grotendeels verdwenen was, vestigde men zich op het hoger gelegen land aan de huidige Dorpsstraat, een zandrug. De Ossedijk maakte deel uit van de voormalige handelsroute tussen Winschoten, Bourtange en Münster. De uiteindelijke dorpsstructuur, met de 18e-eeuwse kerk van Vriescheloo als middelpunt, ontstond in de tijd van de Franse overheersing. In het begin van de 20e eeuw vormde het centrum van Vriescheloo een lang lint van bebouwing. Er woonden toen vooral mensen die actief waren in de landbouw, als ook een aantal winkeliers. Er heeft vroeger ook een bierbrouwerij gestaan. Na de oorlog ontstond een nieuwe kern met veel nieuwbouw. Vriescheloo telt een kleine 1.000 inwoners. In het dorp staat de monumentale korenmolen De Korenbloem.



De naam Vriescheloo: komt voor op de aanvulling van een lijst van kerken van de abdij van Corvey, die in de dertiende eeuw is ontstaan. In 1316 heet het dorp kortweg Loo. De oorsprong van de naam Vriescheloo is omstreden. De naam zou afkomstig zijn van Friezen die zich in of bij het bos (loo) zouden hebben gevestigd. Waarschijnlijker is echter dat het voorvoegsel vriessche de betekenis heeft van ‘vers’, ‘fris’ of ‘nieuw’ (‘het nieuwe logo’), ter onderscheiding van Lutje Loo. Bijnaam ‘Vriescheloosters’, de Looster Ganzenkukens. Hier komt ook de naam Ganzenpad vandaan.

Veendiepsplassen: Er zijn drie plassen die ontstaan zijn door zandwinning. Bij deze plassen een strook met gemengd bos, struikgewas, graslanden, en een dijkje vormt dit natuurgebied. Vele oude houtwallen met in de herfst veel verschillende paddenstoelen. Verder veel planten en vogels. In het verleden was op één van de plassen in de winter de ijsbaan. In die tijd is ook nog Kees Verkerk hier geweest om te schaatsen.

Wil je ook mee op woensdagmorgen. Dan wel afstanden tussen ± 12 – ± 15 km. Stuur dan een mail naar onderstaande mailadres. Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling. Voor de foto’s klik HIER.

Organisatie WandelMetOnsMee Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl Onze wandeling(en) deelname is gratis. Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid.