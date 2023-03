Leeuwenman vertrokken uit WILDLANDS

EMMEN – De 12-jarige mannetjesleeuw Jafar uit WILDLANDS is terug naar Frankrijk verhuisd. Het introductieproces tussen de leeuwenman en de leeuwinnen in het park verliep erg moeizaam en daarom leefden de dieren al enkele maanden gescheiden van elkaar. WILDLANDS is blij een goede plek te hebben gevonden en dat het welzijn van de leeuwenman geborgd is.

De leeuw kwam in augustus ook vanuit Frankrijk aan in Emmen om de overleden mannetjesleeuw Dudley op te volgen. Stap voor stap werd hij bij de leeuwinnen geïntroduceerd. Zo’n kennismakingstijd kan bij deze roofdieren erg lang duren en is nooit zonder risico’s. Belangrijk is namelijk dat een nieuwe man zijn leiderschap opeist, wat bij leeuwen altijd met de nodige schermutselingen gepaard gaat. Helaas liep in september een conflict dodelijk af voor leeuwin Tia, die bij de leeuwinnen het hoogst in rang was. Na dit verdrietige incident werd het niet rustiger in de groep en is de leeuwenman gescheiden gehouden van de anderen. Voor een groepsdier als een leeuw is dat geen ideale situatie en dus zocht WILDLANDS een nieuwe plek voor het roofdier. Het park is opgelucht dat de leeuwenman weer terug kan keren naar het park van herkomst in Frankrijk.

Het transport vanuit Emmen verliep rustig; de dierenarts van WILDLANDS verdoofde de leeuw, waarna er gezondheidschecks zijn uitgevoerd en het dier door de dierverzorgers in de transportkist gedragen kon worden. Daarin is hij eerst rustig wakker geworden, voordat de reis naar Frankrijk begon. Inmiddels heeft WILDLANDS het bericht ontvangen dat de leeuw goed is aangekomen.

Ingezonden