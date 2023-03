Ludieke campagne Marketing Drenthe van start

DRENTHE – Deze week popten in Drenthe ineens overal rode driehoeksborden op met positieve en prikkelende zinnen over Drenthe. Het blijkt een campagne van Marketing Drenthe te zijn die de trots op Drenthe wil aanwakkeren. “We mogen in Drenthe wel wat meer vertellen hoe mooi en fijn het hier is”, aldus Michelle Boer van Marketing Drenthe. “Met een knipoog naar de verkiezingen willen we oproepen je stem te laten horen.” Naast de rode borden kunnen creatievelingen via drenthe.nl/stem hun eigen slogans insturen. De leukste slogans worden afgedrukt op posterformaat.



Fan van Drenthe

De campagne richt zich echt op de inwoners van Drenthe. Marketing Drenthe is benieuwd wat inwoners zo bijzonder vinden aan Drenthe en waarom we allemaal massaal op Drenthe zouden moeten stemmen. Je kunt natuurlijk niet echt op Drenthe stemmen, maar wel je stem laten horen. Via drenthe.nl/stem kun je laten weten waarom je fan bent van Drenthe, een slogan achterlaten en posters downloaden. “Met deze actie maken we elkaar enthousiast over Drenthe en beseffen we weer hoe mooi het eigenlijk is in eigen omgeving. Want wat voor ons zo gewoon is, is eigenlijk ongewoon”, aldus Michelle Boer.



Luchtige woordgrappen & slogans

“Wij vonden het van belang iets luchtigs en positiefs te bedenken, er is al zoveel negativiteit.”, aldus Michelle Boer. Om reacties uit te lokken heeft Marketing Drenthe enkele voorzetjes gegeven. Op de rode borden zijn zinnen te vinden als:

– Drenthe is helemaal ’t einde (van de wereld)

– Je kan hier druk zijn met niets

– Je kan hier door de bomen het bos zien

– Drenthe is vol met ruimte



Daarnaast heeft het team van Marketing Drenthe nog een aantal plaatsnaamgrappen bedacht die de Drenten op ideeën moet brengen:

– Drenthe is zo mooi, zo relaxed; Nooitgedacht

– Drenthe is het einde, Amen

– Vakantievieren: Loon na werken.

