Wandelen werkt! in Sellingerbeetse

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 2 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON BREEKT DOOR | WINTERS BUIEN OP KOMST

We zijn bewolkt en grijs begonnen met wat mist, maar de bewolking zal later in de ochtend wat gaan breken en vanmiddag zal het geleidelijk aan ook zonniger worden. Het wordt dan ook een mooi slot van de dag, de temperatuur stijgt door de zon nog tot 7 of 8 graden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Morgen is er een noordwestenwind en dat geeft een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Een klein buitje is mogelijk maar de meeste plaatsen blijven droog. Vannacht is er trouwens eerst nog wat nevel en laaghangende bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond 0 graden, het maximum is morgen opnieuw 7 of 8 graden.

Zaterdag gaat de buienkans iets omhoog maar dramatisch is het nog niet, zondag is het wel een beetje buiig en dan is er ook kans op een sneeuw- of hagelbui. Veel zon is er in het weekend niet, de middagtemperatuur ligt dan rond 5 graden en de minima rond +1. Na het weekend is het sterk wisselvallig, met minima rond 0 en maxima rond +4, én een aantal sneeuw- en regenbuien.