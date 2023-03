Gamen met de Groningse bibliotheken

STADSKANAAL – Dinsdag 14 maart kan er weer volop worden gegamed met de Bibliotheek. Zo schuift de populaire YouTuber Paraduze aan in De Gameshow én kunnen jongeren in Bibliotheek Stadskanaal samen gamen in het GameCafé.



Elke tweede dinsdag van de maand organiseren de Groningse bibliotheken en Impacter Stadskanaal een gameavond voor en door jongeren. Online én in Bibliotheek Stadskanaal kan er deze avond volop gegamed worden.



Gameprogramma op YouTube

De Gameshow is een maandelijks gameprogramma op YouTube voor én door jongeren. Dinsdag 14 maart kan je in de Gameshow kijken naar een nieuwe gamebattle, de grappigste gamebugs én bespreken we de nieuwste releases. En dat is niet alles… want dinsdag 14 maart schuift de bekende gamer en YouTuber Paraduze aan! Paraduze vertelt in de uitzending over zijn favoriete games en samen spelen we het nieuwe seizoen van Fortnite.

Kijk naar de Gameshow en schakel dinsdag 14 maart om 18.00 uur in op youtube.com/bieblab.



Gamen in het GameCafé

Ben je 13 jaar en ouder én wil je samen gamen? Kom dinsdag 14 maart van 19.00 – 21.30 uur naar het GameCafé in Bibliotheek Stadskanaal. Je mag je eigen gamelaptop meenemen, maar er staan ook verschillende consoles en laptops voor je klaar. Zo kan je onder andere gamen in virtual reality. Deze avond kan je om 19.00 uur ook meedoen aan een workshop van YouTuber Paraduze.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op bieblab.nl.

Ingezonden