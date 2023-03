DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van een ongeval die gistermorgen om 11.15 uur op het Mittelkanal links plaats vond. Een 57 jarige vrouw op een e bike wou een 37 jarige bestuurster van een bakfiets inhalen. Zij klingelde, maar de bestuurster van de bakfiets week uit naar links. Bij de daarop volgende aanrijding belandde de 57 jarige in het kanaal. De bestuurster van de bakfiets is doorgereden. Zij werd later in het centrum aangetroffen. Er is niemand gewond geraakt. De beide fietsen raakten beschadigd. De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over de toedracht van het ongeval.

Tussen woensdag 17.00 uur en donderdag 08.00 uur is bij een keet op een bouwplaats aan de Am Stadtpark in Papenburg ingebroken. Er zijn meerdere apparaten gestolen. De schade bedraagt 1.000 euro.

Meppen

Tussen woensdag 15.30 en donderdag 7.45 uur is vanaf een opslagplaats aan het jaagpad langs het Dortmund-Ems-Kanaal brandhout gestolen. Dit is al de tweede keer. Ook tussen 20 en 23 februari werd daar hout gestolen. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Woensdag is tussen 13.30 en 17.30 uur op de parkeerplaats aan de Fürstenbergstraße in Meppen van een Opel Astra de katalysator gestolen. De schade bedraagt 300 euro.

Op 1 maart is om 10.50 uur in Meppen een poging tot beroving gedaan. Het slachtoffer liep op de stoep van de “Bahnhofstrasse” in de richting van het treinstation. Vanaf daar ging het verder langs de parkeerplaatsen in de richting van de “Riedemannstraße”. In de buurt van een dokterspraktijk werd het slachtoffer door twee onbekende mannen aangesproken. Een van de daders eiste onder bedreiging met een mes dat hij de inhoud van een schoudertas, die hij bij zich had, af gaf. Het slachtoffer vluchtte vervolgens naar een nabijgelegen dokterspraktijk. De daders zijn ontkomen.