Lezing Jochem Abbes in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Op 21 maart, tijdens de Grunneger Weke, geeft cultuurhistoricus Jochem Abbes in de bibliotheek van Ter Apel een lezing over Ds. Stoel en het regionalisme in Westerwolde. Harmanus Stoel vertrok in 1923 – dit jaar honderd jaar geleden – uit Sellingen naar Veenwouden, waar hij een beroep bij de Hervormde gemeente aannam. Met Stoel vertrok een predikant uit Westerwolde, die een blijvende indruk maakte.

Nadat Stoel in 1913 in Sellingen aankwam, raakte hij gefascineerd door het landschap en de geschiedenis van Westerwolde. Tijdens zijn vele huisbezoeken vroeg hij mensen naar oude volksgebruiken en verhalen. Zijn grote interesse voor de streekgeschiedenis leidde tot een aantal artikelen in de Groninger Volksalmanak en in de regionale kranten. Die geven een bijzonder tijdbeeld van het Westerwolde dat Stoel in de jaren 1913-1923 aantrof.

Westerwolde stond in die periode aan de vooravond van de grote ontginningen en andere ontwikkelingen. De artikelen van Stoel geven niet alleen een indruk van de tijd, ze vallen ook op door een grote aandacht voor taal, geschiedenis en folklore. Daarmee passen ze helemaal in het opkomende Groninger regionalisme. In deze lezing brengt Jochem Abbes de pennenvruchten van Stoel voor het voetlicht en overweegt hij wat we van daarvan nog herkennen in onze tijd. Kortom een interessante lezing om het ‘oude’ Westerwolde te herkennen in het nu.

Dinsdag 21 maart, bibliotheek Ter Apel. Inloop vanaf 19.30, start 19.45 uur.

Meedoen is gratis, graag even aanmelden via de site of via de balie van de Bibliotheek.

