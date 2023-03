Met Winschoter Stadsjournaal op stap door het rijke verleden

WINSCHOTEN – Dik negentig jaar geleden kreeg de Winschoter toren, d’ Olle Witte, het huidige uiterlijk. Gebouwd in de vijftiende eeuw werd het bouwwerk na 1926 ‘onthoofd’. Aanleiding was een immense windhoos die in de zomer van 1925 het Gelderse Borculo grotendeels verwoestte. Onderzoek naar de bouwkundige staat van de toren in Winschoten deed kerkvoogden en notabelen de schrik om het hart slaan. De houten muurplaten van d’ Olle Witte bleken vermolmd en ook de binnenbetimmering niet meer betrouwbaar. Haastig werd besloten de ‘kap’ van de toren te halen en te restaureren. Immers, veiligheid voor alles. Naar een ontwerp van D. Bolhuis en onder toezicht van bouwer Heikens kreeg de toren een nieuw uiterlijk en zelfs een carillon. Sindsdien bepaalt de ‘neie’ toren het stadsbeeld van Winschoten.



De negentigste ‘verjaardag’ van de toren (de naam Olle Witte werd verkregen omdat de romp in 1856 werd bepleisterd, hoewel later weer verwijderd) is voor het Winschoter Stadsjournaal aanleiding om er in de twee voorstellingen in Cultuurhuis De Klinker, op maandag 20 en dinsdag 21 maart, een ferm item aan te wijden. “De toren werd eind twintiger jaren op de huidige hoogte van 41 meter gebracht”, weet Journaal-voorzitter Jan Witter. “Na het weghalen van de zware vierkante romp is de toren een aantal jaren ‘dakloos’ geweest. De bestuurders wensten daarna een meer grootser bouwwerk. Nou die werd dan in het begin van de jaren dertig gerealiseerd”. De Winschoter Courant drukte in een feestnummer zelfs een gedicht af. Een van de strofen: “Wat d’ oude Witte deed, doet ook de nieuwe toren. Hoog boven mensen en hun klein bestaan heft hij, Zijn spits omhoog en roept zoals te voren, Tot trouw en eensgezindheid op de burgerij”.

d’Olle Witte is slechts een van de gerechten die het Winschoter Stadsjournaal de bezoekers in De Klinker als uiterst smaakvol diner serveert. De filmmakers tonen in een wandeling herinneringen aan het ooit rijke Joodse verleden van Winschoten. “Wat is er nog, locaties die het Joodse verleden van de stad vertellen”, stelt Witter. Andere opvallende items zijn de reconstructie van het St. Vitusholt, waarin aandacht voor bedrijven als Meijer, Rienmeijer en Poort, maar ook de vroegere lagere school. De rolprent ‘Uit de oude doos’ gaat open voor camping De Burcht en de restauratie van Oome Dirk, de ladderwagen van de brandweer. In ‘Gedane Zaken’ is aandacht voor bekende (oud)Winschoters als muziekwinkelbaas en musicus Addie Adams, post- en bladenbezorger Koos Willems en bloemenkoopman Simon Bel. Ook tovert het Winschoter Stadsjournaal een film op het Klinker-doek over het voormalige terrein van melkfabriek Ozmi, de vroegere Potkamp (Pottebakkerstraat) en aanleg van een nieuwe straat in Winschoten: heel toepasselijk de Melkweg.

De Klinker Winschoten, aanvangstijd op 20 en 21 maart is 20.00 uur.

Ingezonden door H Lemein