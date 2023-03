Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 3 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | LANGE TERMIJN ONBESTENDIG

Voor een deel is het vanochtend nog helder maar er zijn ook flink wat wolkenvelden en er staat een zwakke veranderlijke wind. Geleidelijk krijgen we een zwakke tot matige noordwestenwind en vanmiddag en vanavond is er daardoor een afwisseling van bewolking en opklaringen. De maximumtemperatuur is vandaag ongeveer 7 graden.

Morgen is er de hele dag een noordwestenwind en dat geeft veel bewolking en weinig zon, en soms een beetje regen of motregen. Zondag is de kans op wat regen groter en mogelijk valt er dan ook wat natte sneeuw. Maximumtemperatuur morgen tot 7 graden, zondag 5 á 6 graden.

Die 6 graden is 3 graden lager dan normaal voor het begin van maart, en na het weekend gaat daar nog 1 á 2 graden vanaf. Maandag is het onbestendig met regen en natte sneeuw, daarna zijn er enkele flinke sneeuwbuien met daarbij ook nog eens een paar windvlagen. Maxima dan rond 4 graden en minima rond -2, en ook later in de week is het koud met winterse trekjes in het weerbeeld.