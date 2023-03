Geslaagde Westerwolde Bosloop in Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 4 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DRUILERIG | NOG EEN BEETJE WINTER

Met een noordwestenwind is vochtiger lucht aangevoerd en er is dit weekend dan ook maar heel weinig zon. Regelmatig valt er ook wat regen en motregen. Het zal van tijd tot tijd dus druilerig zijn met temperaturen vandaag rond 7 graden en morgen een maximumtemperatuur rond 6 graden. Daarbij is die noordwestenwind matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5 en dat maakt het ook nog eens koud.

Morgenavond zou er verder wat natte sneeuw kunnen komen en dat is een teken dat het volgende week nog wat kouder wordt. Dat gaat maandag met een koude westenwind en vooral nog regenbuien, maar dinsdag en woensdag is de kans op enkele sneeuwbuien vrij groot. Dan gaat het ’s nachts ook licht vriezen, overdag is het dan 3 tot 5 graden.

Ook later volgende week lijkt het trouwens koud en een beetje winters te blijven, met nachtvorst en kans op een sneeuw- of regenbui.