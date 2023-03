GRONINGEN – De politie heeft gisteren een 19 jarige Stadjer aangehouden.

Gistermiddag vond in de IJsselstraat in Groningen een beroving plaats. Hierbij was mogelijk een vuurwapen in het spel.

De politie zette de straat af en de Dienst Speciale Interventies (DSI) deed onderzoek in een woning aan de desbetreffende straat. Hierbij is een 19 jarige man aangehouden. De politie onderzoekt wat de rol van deze persoon is geweest bij de melding van de beroving.