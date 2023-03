Jarige Viviana viert feest in het Binnenhof

WINSCHOTEN – Vandaag viert “ziekenomroep” Viviana het 50 jarig bestaan.

Viviana viert vandaag het 50 jarig bestaan. Het feest vindt plaats in de grote hal, het Binnenhof, van Verpleeghuis Old Wolde. Vanmorgen was er een receptie en vanmiddag een reünie voor leden en oud-leden. Bij het feest waren veel bewoners van Old Wolde aanwezig. Ze genoten van de optredens van Bert Drenthe, Erik Bos en Bob Heidema (bekend van de Stroatklinkers). Voor wie hierbij niet aanwezig kon zijn werd het gebeuren rechtstreeks naar het tv kanaal van Viviana gestreamd, zodat men op de kamers ook kon meegenieten van de feestelijkheden.

De reünie werd, na een openingswoord door Adrie Kiwiet, geopend door Corrie Troost en voorzitter Jan Boedeltje. Zij namen de aanwezigen mee in de geschiedenis van de omroep:

Op 3 maart 1973 begon de omroep als ziekenomroep in het St Lucas ziekenhuis in Winschoten. Mensen die in het ziekenhuis lagen konden luisteren naar de radio programma’s van de vrijwilligers van Viviana. Er werd bijna dagelijks uitgezonden. Ook kon men verzoekjes aanvragen voor patiënten. De omroep was in die jaren heel populair. Je had toen weinig media aanbod aan het bed, alleen de muziek van wat toen nog de ziekenomroep heette, die je via een plastic “oortje” kon beluisteren.

Hun studio was toentertijd in de kelder van het ziekenhuis. De vrijwilligers hadden zelf een mengtafel gebouwd. Hun populariteit groeide en ze kregen een nieuwe studio en later ook een montagestudio op de derde etage van het ziekenhuis. De onkosten werden gedekt door bijdrages van donateurs en sponsoring door het ziekenhuis. Ook kreeg de omroep een busje aangeboden. In de loop van de tijd werd de radio uitgebreid met een tv tak.

In 2011 kwam er een einde aan de samenwerking tussen omroep Viviana en het Sint Lucasziekenhuis, maar het jaar daarna maakte Viviana een doorstart in Verpleeghuis Old Wolde. Dagelijks verblijden ze bewoners met een gevarieerd aanbod van: Nederlands- , Gronings- en Duitstalige programma’s, country en religieuze muziek. De vrijwilligers gaan ook vaak op pad om voor het tv kanaal opnames in de regio te maken. Ook in de coronaperiode werden de bewoners van diverse locaties van Oosterlengte niet vergeten.

Momenteel zijn er zo’n 15 vrijwilligers actief bij Viviana. Onder hen ook nog Jan Boedeltje, die er vanaf de oprichting bij is, en RTV Noord presentator Wiebe Klijnstra. Deze laatste overhandigde de voorzitter een ingelijst singeltje met daarop de begintune van de beginjaren. Boedeltje kreeg voor een “kale plek” aan de muur van de studio een tegeltje met daarop de verschillende logo’s overhandigd.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg