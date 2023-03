Column van Ellen Kruize: “Het enige recht van een vrouw is het aanrecht”

OUDE PEKELA – Hieronder leest u de column van Ellen Kruize, met als titel: ‘Het enige recht van een vrouw is het aanrecht.‘

Woensdag aanstaande in het internationale vrouwendag

Op 8 maart is een dag waarop we elk jaar het gevoel van solidariteit als vrouw delen. Het blijft bijzonder om te merken dat vrouwen en mannen niet gelijk staan in deze wereld. Nog steeds verdienen veel vrouwen niet een gelijke behandeling. Daar kunnen wij iets aan doen.

Over vrouwenrechten worden ook vaak grappen gemaakt. ‘Het enige recht van een vrouw is het aanrecht.‘ Ik kan er zelf wel om lachen, omdat ik mezelf niet in een dergelijke positie bevind, maar op deze wereld is het helaas voor veel vrouwen nog wel zo.

Het thema over het ontstaan van de die rolverdeling vind ik niet zo interessant. Wat ik wel interessant vind is, wat wij als mannen en vrouwen hier in de toekomst aan gaan veranderen. En om iets in de toekomst te bereiken kun je de geleerde lessen uit de geschiedenis meenemen. De punten in de geschiedenis die wel een revolutie in de rol van de vrouwenrechten speelden zijn interessant. Waarom is het beter geworden en hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen. Die vrouwen ben ik op tot op de dag van vandaag nog dankbaar.

Afgelopen najaar las ik in het Veenkoloniaal museum over de kapiteinsvrouwen en hoe zij de mode en andere gebruiken uit de wereld meebrachten naar de regio. Ze hielpen met hun rijkdom andere vrouwen aan werk en een betere positie in de maatschappij. Dat had invloed en ik begon dat te vergelijken met een soort influencers. Zij hadden aanzien en konden iets doen voor andere vrouwen.

In mijn optiek is er altijd een mogelijkheid om een andere vrouw te helpen. Een luisterend oor kan al zoveel steun geven. Elke vrouw die tijd en aandacht geeft aan dit onderwerp verdiend onze steun. Daarom deel ik graag het bestaan van het volgende boek en de bijbehorende tentoonstelling met jullie. En ik hoop dat jullie dat ook willen delen.

Eind vorig jaar kwam het boek: Vraauwlu uit. Dat heb ik op mijn nog te lezen lijstje gezet. Vandaag bracht ik een bezoek aan de bijbehorende tentoonstelling in Groningen in het museum aan de A.

Wat mij vooral interesseerde was dat naast de alom bekende Aletta Jacobs, geboren in Sappemeer ook haar grote zus genoemd werd. Charlotte was de tweede afgestudeerde vrouw in Nederland. Graag deel ik wat weetjes die ik zelf gevonden heb over de eerste vrouwelijk apotheker in Nederland.

Zij was de eerste vrouwelijke apotheker in Nederland. In het begin werden alleen mannen toegelaten en na een wetswijziging in 1968 kwam daar verandering in. Met steun van haar vader werd ze student en deed later examen als hulpapotheker. Een tijd lang was zij tweede apotheker in het Algemeen Ziekenhuis in Utrecht en vervolgens kwam ze in dienst bij een apotheker in Batavia, wat we nu Jakarta noemen. Zij openende een eigen apotheek rond 1887 en dat deed ze met voornamelijk vrouwelijke assistenten. Haar jongeren zus Aletta zorgde voor de selectie na het plaatsen van advertenties in het Pharmaceutisch Weekblad.

Charlotte kwam, net als haar zusje, actie voor de vrouwenbeweging. Zo kwam er mede door haar meer steun voor vrouwen die wilde leren en uiteindelijk ook het Charlotte Jacobs studiefonds.

Weet je meer over Charlotte? Dan hoop ik dat je contact op neemt en me mailt. Ik vind het interessant om meer te lezen.

Ingezonden

Vanaf woensdag is tussen 10.00 en 17.00 uur in woonservicecentrum Bolderbörg in Vlagtwedde de Groninger Vrouwengalerij te bezichtigen. Op grote kubussen kunt u lezen en zien welke vrouwen belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van Groningen.(red)