Hollandse avond bij Partycentrum De Meet weer groot succes

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 5 maart, 06.00 uur door John Havinga

BEETJE WINTER | VAN TIJD TOT TIJD WINTERSE NEERSLAG

We houden vandaag een noordwestenwind en daarmee wordt relatief koude lucht aangevoerd. Vanaf de Noordzee krijgen we regelmatig een bui en doordat de atmosfeer koud genoeg is, kan dat gepaard gaat met wat natte sneeuw of hagel. Tussen de buien door schijnt de zon regelmatig. Het wordt maximaal 5 à 6 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vannacht is het bewolkt en volgt er enige tijd wat regen, misschien met een (klets)natte sneeuwvlok en minima rond +1 graad.

Morgen hebben we te maken met een westenwind en winterse buien met een mix van regen- en soms ook natte sneeuw. Het wordt ’s middags ongeveer 5 graden, met soms ook wat zon, al is dat niet uitbundig. In de nacht naar dinsdag passeert een frontaal systeem, waarna er weer wat koudere lucht wordt aangevoerd. Die passage kan gepaard gaan met regen die in sneeuw overgaat en het koelt af naar het vriespunt.

Hierna is dan de lucht op dinsdag en woensdag iets kouder, zodat er deze dagen een redelijk grote kans is op (natte) sneeuwbuien. Overdag wordt het dan nog wel 4 graden en tijdens een sneeuwbui nul of +1 graad. De sneeuw zal op de grond wel smelten, maar toch wel voor verrassende wintertafereeltjes kunnen gaan zorgen. In de nachten gaat het licht vriezen tot rond -3 à -5 graden.

Eind deze week lijkt het weer gedaan te zijn met het winterweer. Donderdag is nog droog en bewolkt. Vrijdag zet een zonale stroming in met oplopende temperaturen en wisselvallig weer.