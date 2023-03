DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond werd om negen uur aan de Mühlenstraße een 37 jarige automobilist uit Bunde gecontroleerd. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Er is proces-verbaal opgemaakt en de man moest zijn auto laten staan.

Meppen

Dinsdag is tussen 08.40 en 18.45 uur op de parkeerplaats van Kaufland aan de Am Neuen Markt in Meppen een zwarte Seat aangereden. De veroorzaker is doorgereden. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Neudersum

Politie en brandweer zijn gisteravond om 19.45 uur uitgerukt voor een brand in een agrarische opslagloods aan de Dorfstraße in Neudersum. In de loods stonden diverse landbouwmachines, gereedschap en hooibalen. Op het dak lagen zonnepanelen. Het vuur werd door de brandweer van Dersum, Heede en Dörpen bestreden. In totaal kwamen 12 voertuigen en 75 brandweerlieden ter plaatse. De bluswerkzaamheden duurden tot kwart over drie vannacht. De rook veroorzaakte problemen met het zicht op de A31. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De schade wordt op 550.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.