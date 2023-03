Jongen (16) gewond bij steekincident Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 6 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE DAGEN | SOMS OOK NACHTVORST

Het is vandaag een koud maar wel vrij rustig begin van de dag met weinig wind en een wisselende bewolking. En plaatselijk valt nog wat sneeuw of regen. Vanmiddag is het overwegend droog en ook dan zijn er een paar opklaringen. Maar vanavond is het bewolkt en dan regent het een flinke tijd, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dat is bij temperaturen vanavond van 2 á 3 graden, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 5 graden.

Ook vannacht is het een paar graden boven nul, maar de regen trekt weg. Daarna valt er morgen soms een sneeuw-, hagel- of regenbui, bij maxima rond 4 graden en een zwakke tot matige westenwind.

Woensdag is er een zwakke noordwestenwind maar daarmee kunnen nog wel enkele sneeuwbuien vallen, afgewisseld door mooie opklaringen. Donderdag is er weinig wind en is het droog, minimumtemperaturen woensdag en donderdag van -1 tot -3 en kans op gladde wegen. Daarna lijkt het op vrijdag weer wat zachter te worden met regen en mogelijk eerst ook sneeuwval.