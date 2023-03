Wethouder Jurrie Nieboer heropent waterval bos Houwingaham

BAD NIEUWESCHANS – Vanmiddag heeft wethouder Jurrie Nieboer de waterval in het bos Houwingaham heropend.

Houwingaham is een verdwenen middeleeuwse veenontginning nederzetting ten zuiden van Bad Nieuweschans. De nederzetting werd na de Dollardoverstromingen in het begin van de 16e eeuw verlaten.

Tijdens landbouwwerkzaamheden ontdekte Jan Fekkes Botjes in 1933 dat er funderingen in de grond zaten. In de jaren 1992 en 1998 werd er archeologisch onderzoek gedaan. Men vond toen, 1,5 meter onder het kleidek, de funderingen van een zaalvormige kerk van 35 bij 13 meter en twee steenhuizen. De (Jacobs)kerk werd omgeven door een vierkante gracht. De gebouwen zijn in de 13de eeuw gebouwd en in de 14de en 15de eeuw weer afgebroken. Ook is er turf gevonden, wat er op kan wijzen dat de bevolking in plaggenhutten woonde.

Tegenwoordig doet het gebied dienst als natuurgebied met wandel- en fietspaden. Het bos is in 1998 en 1999 in het kader van de Herinrichting Oost Groningen aangelegd, waarbij de vergroting van de bergingscapaciteit van de Westerwoldse Aa, de recreatie en de natuur centraal stonden. Het bos bestaat uit loofbomen, graslanden, natte gebieden en een plas die in verbinding staat met de Westerwoldse Aa. Door die variatie in het landschap kun je er van alles tegenkomen: van kuifeenden tot paapjes, van knoopkruid tot honingklaver.

Als herinnering aan het verdronken dorp heeft kunstenaar Paul de Kort een reeks van zeven kunstwerken, genaamd Verkleuringen, gemaakt. De zeven betonnen plateaus van 5 x 5 meter, elk samengesteld uit twee segmenten, representeren de plattegronden van het verdwenen dorp. Vorig jaar zijn de platen schoongemaakt en hersteld.

Nu is ook de waterval in het bos hersteld. De waterval, ontworpen door Wim Boetze en Jan Waal, pompt het water in de periode van 1 maart tot 1 november rond. Het is de tweede waterval in Nederland waar je onder door kunt lopen. De waterval was overwoekerd door planten en struiken. Hij deed maar kort dienst; nadat hij zo’n 20 jaar geleden was aangelegd hield hij er al na een kwartier mee op.

In samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Gemeente Oldambt, Dorpsbelangen Bad Nieuweschans en Stichting 5 Oldambtster Dorpen is de waterval weer in werking gesteld. Bij de waterval komt nog een informatiepaneel.

Vanmiddag werden de waterval en het nieuw aangelegde plankenpad door wethouder Jurrie Nieboer onder grote belangstelling her(ge)opend. Dit pad is aangelegd om het kerkenpad rond 1600 her te beleven. De muzikale omlijsting was in handen van Just Us.

Foto’s: Jan Glazenburg