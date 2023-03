CBS Groen van Prinsterer heeft live videoverbinding met de Filipijnen  

NIEUWE PEKELA – Afgelopen maandag belden leerlingen van CBS Groen van Prinsterer uit Nieuwe Pekela, via een live videoverbinding, met twee basisschoolkinderen op de Filipijnen.

De leerlingen stelden elkaar over en weer vragen. Wat is jouw lievelingsdier? Hoe ziet jouw dag eruit? Wat doe jij in jouw vrije tijd? Hoe is het leven in zo’n koud land als Nederland?

Er waren veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Zelfs de leerkrachten waren verbaasd toen de leerlingen uit de Filipijnen vertelden dat hun schooldag ’s ochtends om kwart over zeven begint en pas eindigt om 4 uur in de middag.

De grootste discussie ontstond na het videobellen en ging over het verplichte schooluniform die de leerlingen op de Filipijnen dragen. Sommige kinderen van CBS Groen van Prinsterer vonden het mooi, anderen vonden het zielig. “Door het schooluniform kan je niet meer zien welke kinderen rijk zijn en wie arm”, maar “door het dragen van een schooluniform kan je ook je eigen identiteit niet meer laten zien”. Het leverde mooie gesprekken op.

Het videobellen was ter introductie van het jaarproject van CBS Groen van Prinsterer. Elk jaar kiezen zij een goed doel uit waar zij voor gaan sparen. Dit jaar werd gekozen voor de Groningse stichting Sparrow. Zij geven studiebegeleiding aan kinderen uit de krottenwijken van de Filipijnen.

Leonie de Vries, leerkracht op de Groen van Prinsterer is enthousiast over het videobellen. “Door het live spreken met de sponsorkinderen van stichting Sparrow op de Filipijnen gaat het doel echt leven”. Ook Remco Pijper, directeur stichting Sparrow, is enthousiast. “Door het videobellen proberen we een verbinding te leggen tussen kinderen in Nederland en de Filipijnen. We willen laten zien dat kinderen die in armoede opgroeien niet zielige kinderen zijn, maar ontzettend veel overeenkomsten hebben met de leerlingen in Nederland. Dit zorgt voor meer acceptatie voor mensen ver weg, en hopelijk ook voor kinderen dichtbij die misschien anders zijn dan jij.”

