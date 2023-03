Creakids op 22 maart in bibliotheek Stadskanaal met kunstenares Marleen Dijkdrent

STADSKANAAL – Woensdagmiddag 22 maart om 15.00u gaan we in bibliotheek Stadskanaal met echte blaadjes en bloemen een mixed-media schilderij maken onder leiding van kunstenares Marleen Dijkdrent. Deze creatieve workshop is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Het voorjaar komt er weer aan en alle planten en bloemen beginnen weer te groeien. Heb jij al een zaadje geplant? Hoe zou het eruit zou zien als de bloemen zo groot als bomen werden? Hoe klein zou je je voelen? Daar maken we een mooi kunstwerk van! Met echte blaadjes en bloemen maak je je eigen mixed-media schilderij. Na afloop ziet het er net zo mooi uit als het prachtige Briljante Bloemenboek van Yuval Zommer!

Marleen Dijkdrent is afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en houdt ervan om de wereld kleur te geven. Ze woont in Drenthe en is daar o.a. bezig met het aanleggen van een voedselbos. In 2004 is zij begonnen als kunstenaar, vooral met het maken van muurschilderingen. Voor meer informatie over Marleen en haar werk: Kijk op www.marleenin-kleur.nl

Deze activiteit is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Ingezonden door Irene van Meerveld Biblionet Groningen