Open dag Terra mbo op 16 maart 

GRONINGEN, EMMEN, MEPPEL – Op donderdag 16 maart is het open dag bij Terra mbo. Kom langs in Groningen, Emmen of Meppel. Wie komend schooljaar een mbo-opleiding wil volgen, moet zich vóór 1 april aanmelden. Daarom is deze open dag hét moment om te kijken of een groene mbo-opleiding van Terra bij je past!

Groene mbo-opleidingen van Terra

Terra biedt mbo-opleidingen aan op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting. Met deze groene opleidingen leer je niet alleen een mooi vak, maar help je de wereld van morgen een stukje beter te maken. Je leert de groene kennis die je opdoet ook gelijk toepassen in de praktijk.

Bij Terra voel je je al snel thuis. De studenten van Terra zijn graag buiten en het liefst altijd bezig met dieren, voedsel of natuur. Je krijgt les van bevlogen vakdocenten die je alle mooie kanten van hun vak laten zien.

Bezoek de open dag

Kom langs op donderdag 16 maart en ontdek meer over de mbo-opleidingen van Terra. Docenten en studenten van Terra zijn afwezig om al je vragen te beantwoorden. Meer informatie vinden en aanmelden kan via de website www.mboterra.nl.

Locatie Emmen

Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK Emmen

Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Locatie Meppel

Werkhorst 56, 7944 AV Meppel

Tijd: 16.00 – 20.30 uur

Locatie Groningen

Hereweg 99, 9721 AA Groningen

Tijd: 16.00 – 20.30 uur

