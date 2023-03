Vorig jaar 15,6% meer woningbranden in Groningen

GRONINGEN – Een vlam in de pan, een omgevallen kaars of kortsluiting: in 2022 waren er 333 woningbranden in Groningen. Dit is een stijging van 15,6% ten opzichte van een jaar eerder, toen ging het om zo’n 288 meldingen van branden in huis. Vooral in Midden-Groningen, Groningen en Westerkwartier had de brandweer het vorig jaar veel drukker. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) van de brandweer.

Grootste stijging in Midden-Groningen

Nergens in de provincie steeg het aantal woningbranden zo hard als in Midden-Groningen. Er waren hier vorig jaar 11 meer branden dan in 2021. Ook in gemeente Groningen ging het vaker mis. De top 5 gemeenten in Groningen met de sterkste absolute stijging is als volgt:

Midden-Groningen(+11 woningbranden)

Groningen (+10 woningbranden)

Westerkwartier (+9 woningbranden)

Pekela (+7 woningbranden)

Oldambt (+6 woningbranden)

Voor twee Groningse gemeenten is er beter nieuws: hier waren vorig jaar namelijk een dalend aantal branden in huis. In Eemsdelta was de afname het sterkst: hier waren in 2022 in totaal 4 minder meldingen dan in 2021. Ook in Veendam (-3) was een dalend aantal woningbranden.

In provincie Groningen relatief veel woningbranden

Door het aantal woningbrand-incidenten te delen door het totale aantal woningen kun je kijken hoe dit zich verhoud tot het landelijk gemiddelde. Vorig jaar waren er gemiddeld 11,6 meldingen van woningbranden per 10.000 huizen in Groningen. Groningers hebben hiermee relatief vaker een woningbrand dan landelijk gemiddeld (9,6 woningbranden per 10.000 woningen).

Pekela in landelijke top 10 gemeeenten met meeste woningbranden

Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Zo waren er in Pekela relatief veel woningbranden. Zo veel zelfs, dat de gemeente in de landelijke top 5 staat van gemeenten met relatief de meeste woningbranden. In 2022 waren hier 22 woningbranden per 10.000 woningen. Ook in Westerwolde (19), en Oldambt (14) wren relatief veel woningbranden.

Bekijk hier per gemeente en provincie hoe het zit: https://www.independer.nl/opstalverzekering/info/dekking/brand/onderzoek/woningbranden-2022

