Genieten van Groningse verhalen en stamppotbuffet bij Stichting Welzijn Sellingen

SELLINGEN – Woensdagmiddag was in MFA de Zuides in het kader van de Groninger weke een stamppot buffet.

De activiteitencommissie van Stichting Welzijn, afdeling Sellingen, had voor deze middag een prachtig programma samengesteld. De opkomst was dan ook groot; 55 personen waren aanwezig.



De middag begon met koffie/thee en koek. Daarna werden er allerlei Groningse verhalen voorgelezen. Om iedereen het Gronings, spreuken en gezegdes onder de knie te brengen waren er ook verschillende opdrachten. Onder genot van een drankje en hapje werd door Bennie van Dam een prachtig verhaal in het Gronings dialect voorgelezen. Het ging over Lammert en Geesje, die tijdens een skivakantie op allerlei problemen stuitten. Het eind van het verhaal laat zich wel raden.

Na dit verhaal was het tijd om het stamppotbuffet op tafel te zetten. Er was keuze uit: wortelen, boerenkool en zuurkool, uiteraard met worst/gehakbal /speklap. De aanwezigen waren na afloop zeer voldaan over deze middag, waar ze veel geleerd hebben over Groningse uitdrukkingen en verhalen.





De volgende bijeenkomst is woensdag 12 april. Dan wordt er verteld over het Koningshuis.

Ook staat er bij voldoende aanmelding een (middag)busreis op het programma, n.l. op vrijdag 2 juni.

Ingezonden door Johannes Velthuis