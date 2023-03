Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 8 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG | VANAF VRIJDAG ONBESTENDIG

Het is een koude ochtend met lokale gladheid op de weg en in de Eemsdelta en het Oldambt is nog kans op een sneeuwbui. Verder is het bij ons een relatief rustige en vrij mooie dag met zonnige perioden en een maximumtemperatuur van +4 graden. De wind wordt zwak tot matig uit het zuidoosten tot oosten.

Vannacht is het bewolkt met mogelijk wat lichte sneeuw bij minima rond -1, morgenmiddag wordt het 6 graden en is het nog lang droog, maar morgenavond gaat het regenen.

Daarna is het vrijdag een graad of 5 en dat wordt door een actieve depressie een gure dag, met flinke perioden en ’s avonds mogelijk ook winterse buien. Dan komt er een een krachtige noordwestenwind te staan.

Die noordwestenwind geeft zaterdag enkele regen- en sneeuwbuien bij 6 graden, zondag gaat het regenen bij 7 á 8 graden en ook begin volgende week is het sterk wisselvallig.