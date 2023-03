Wandel met ons Mee was in Bellingwolde

BELLINGWOLDE– Gistermorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Bellingwolde. Hieronder het verslag ingezonden door Greetje Dümmer.



Start van de wandeling Sportpark Bellingwolde. De route door Kemperpark-B. L Tijdenskanaal – de Lethe (prachtig natuurgebied) – Rijk beschermd dorpsgezicht Hoofdstraat. Het weer winterse omstandigheden maar prima om te bewegen en te wandelen.Deze woensdagmorgenwandeling(en) is/zijn tevens mooie gelegenheid mooie gelegenheid om in beweging te zijn en genieten van cultuur en de mooie natuurlijke omgeving.

Het Harm Kemperpark: (ook wel genoemd arboretum om de verschillende aangeplante naaldbomen). Buitenstaanders zijn verrast als ze dit goed onderhouden park in een zo dunbevolkte streek aantreffen. De slingerende paden lopen door een golvend gazon met groepen bruine beuken, kastanjes en sequoia’ s. Het Kemperpark ligt aan de Sportweg in Bellingwolde en is eigendom van de gemeente Westerwolde. Het oorspronkelijke heide- en veengebied met eiken en dennen is halverwege de vorige eeuw van landbouwgrond en schietbaan omgetoverd tot park in Engelse landschapsstijl. Op initiatief van buurtbewoners is een zandafgraving benut om een zwemvijver aan te leggen. Voor de natuurliefhebber is er veel te genieten. Behalve de verschillende soorten mezen worden ook vaak bijzondere vogels gezien. Als je goede oren hebt, kun je het goudhaantje en de goudvink horen. In het voorjaar klinkt het lied van de wielewaal, de roffel van de grote bont specht en het miauwen van de buizerds. Haviken en de uilen brengen er hun jongen groot en in de bomen leven ook de eekhoorns. Onder de struiken zoeken ree, fazant, egel, vos en bunzing een plek om te schuilen en te slapen. Kikkers en salamanders brengen er de winter door. Bij de vijver treffen we ’s avonds watervleermuizen en overdag wel eens een paartje nijlganzen of scholeksters aan. Een enkele keer wordt er de ijsvogel waargenomen. Het park is genoemd naar een medewerker van de gemeentelijke plantsoendienst de heer Harm Kemper.



De Lethe: is een grensgehucht ten oosten van Bellingwolde met 74 inwoners. Aan de noordoostelijke grens van Westerwolde, pal aan de grens, ligt een bijzonder gebied, de Lethe. De naam verwijst naar de vroegere grensrivier tussen Westerwolde en Oost-Friesland. De naam Lethe komt van ”Der Leethe Flüss”. In de Griekse mythologie is de Lethe een rivier in de onderwereld waaruit de doden dronken om hun aardse leven te de 18de eeuw werd het nodig geacht om hier vestingwerken te bouwen. De Flèche en de Redoute zijn nu gerestaureerd en Staatsbosbeheer heeft er een pad langs gemaakt. Dit ommetje leidt u helemaal rond en door het gebied, over de soldatendijk, door bosranden en houtwallen. Af en toe passeert u een huis. Het is hier mooi en vredig, maar u kunt zich wel voorstellen, dat hier vroeger werd gesmokkeld. Dat ging soms gepaard met veel geweld. Tenslotte loopt u nog langs het B.L. Tijdenskanaal, vernoemd naar boer Tijdens, die van 1891 tot 1901, als liberaal, lid van de Tweede Kamer was. 90 % van deze wandeling is onverhard. De buurtschap de Lethe ligt tegen de Duitse grens in Oost-Groningen, net buiten het dorp Bellingwolde. Het is een dunbevolkt gebied van 60 hectare, waar behalve natuur ook gerestaureerde verdedigingswerken uit de Frans periode te vinden zijn. De Lethe: een “redoute” uit de Franse tijd. Het gebied is genoemd naar een oude waterloop. Lethe betekent laagte, de naam vindt zijn oorsprong in de mythologie en verwijst naar de onderwereld en naar de ‘Rivier der vergetelheid’. Lang geleden lag op deze plaats een uitloper van een groot hoogveenmoeras. Op de smalle zandrug die er doorheen loopt, werden tijdens de tachtigjarige oorlog militaire versterkingen aangelegd. Door de eeuwen heen is er echter meer gesmokkeld dan gevochten. In de zeventiende eeuw begon men het moeras droog te leggen. De turfstekers en landarbeiders, die het gebied ontgonnen hadden, vulden hun karige inkomsten aan door smokkelwaar over de vestingdijken en soldatenpaadjes de grens over te brengen. Toen het gebied verkaveld werd vertrokken zij weer. Sindsdien is de Lethe grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer en vonden mensen die rust zochten er volop ruimte om te wonen. Er ontstond langzamerhand een kleinschalig wandelgebied met grote erven, boomsingels, weiden, akkertjes, greppels, wallen, vogelrijke bosjes en smokkelpaadjes. Door extensief beheer van de graslanden zijn bloemrijke weiden ontstaan, waar onder andere de Grote weerschijnvlinder voorkomt. De Lethe is het broedgebied van meer dan veertig soorten zangvogels. Ransuilen hebben hun nest in de Elzen. ‘s Zomers kun je hier Wielewaal, Spotvogel en Geelgors horen zingen. Op de dijkjes en wallen groeit Hondsdraf, in de natte laagte binnen de schans vind je moerasplanten als Wateraardbei en Moeraswalstro. De zeldzame Grote modderkruiper leeft in de slootjes, op de oevers bloeit de Hemelsleutel. Er loopt een langeafstands- wandelroute door het gebied, het Noaberpad (LAW 10). Dat pad maakt deel uit van gemarkeerde een route door het grensgebied. Als je er loopt zie je bijna altijd Reeën. Ook Fazant, Eekhoorn en Wezel hebben zich in de Lethe gevestigd.

Veel informatie over Bellingwolde: Klik HIER.

Route de Lethe:

https://www.visitgroningen.nl/nl/routes/1496113553/westerwolde-wandelroute-8-de-lethe-bellingwolde



Wil je ook mee op woensdagmorgen!! Dan wel afstanden tussen ± 12 – ± 15 km.

Stuur dan een mail naar onderstaande mailadres.

Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling.

Voor de foto’s klik HIER.



Organisatie WandelMetOnsMee

Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid.

Ingezonden