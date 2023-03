Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 9 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | TOT ZONDAG VRIJ KOUD

Het is een rustige maar ook vrij koude ochtend met veel bewolking en een enkel sneeuwbuitje. Vanmiddag neemt de kans op wat regen toe en vanavond valt er daarna geregeld regen of ook sneeuw want dan daalt de temperatuur terug tot ca. +1. De maximumtemperatuur in de middag is 4 á 5 graden. De wind is vanmiddag zwak tot matig uit het oosten en dat zal maar weinig veranderen.

Vannacht en morgenochtend blijft er een oostenwind en een front blijft af en toe regen produceren, en vooral vannacht is er ook kans op wat sneeuw. De minimumtemperatuur is 0 tot +1 en eventuele sneeuw zal dan ook niet lang blijven liggen. Morgenmiddag draait de wind naar het noorden en neemt morgenavond ook flink toe: dan komen er flinke winterse buien met een temperatuur die terugzakt naar +1 of +2.

Zaterdagnacht is het rond het vriespunt en dan zal het door enkele sneeuwbuien glad worden, overdag is het vrij mooi met opklaringen, stapelwolken en een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is er weer veel bewolking met kans op wat regen, begin volgende is het regenachtig maar ook vrij zacht met maxima rond 10 graden.