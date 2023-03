Startbijeenkomst Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek 

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 10 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERDAG MET SNEEUW | OVERLAST DOOR GLADHEID

Een groot lagedrukgebied trekt over het zuiden van het land naar het oosten. In het Midden en Noorden blijft het daardoor koud met de grens van regen en sneeuw in Overijssel en het zuiden van Drenthe. En wij hebben na de sneeuw van vannacht ook vandaag overdag een nog enige tijd sneeuw en natte sneeuw voor de boeg. Dat is bij temperaturen van 0 tot +1 en steeds lijkt de sneeuw wat te smelten, maar de wind gaat ook toenemen en de sneeuwlaag die er is kan nog aangroeien en aanvriezen. Dus zal het op veel plaatsen verraderlijk glad zijn of worden. Er komt windkracht 4 te staan uit het noordoosten tot noorden, vanavond is er een matige noordwestenwind. Maximumtemperatuur +2 graden.

Vannacht is het meest droog met enkele opklaringen met 0 tot -3 en grote kans op gladheid op de weg. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon en mogelijk nog een enkele regen- of sneeuwbui. Maximum morgen rond 5 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind.

Zondag begint met wat regen of natte sneeuw, later komt er wat zon en dan wordt het 6 graden. Na dit weekend zijn maandag en dinsdag regenachtig, maar maandag loopt de temperatuur op tot 11 á 12 graden. Sterk wisselende omstandigheden dus de komende tijd.