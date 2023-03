Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 11 maart, 09.00 uur door John Havinga

ENKELE SNEEUWBUI – GEREGELD ZON | WISSELVALLIGE WEEK EN AAN DE KOUDE KANT

We kunnen nog een sneeuwbuitje krijgen, maar dat stelt niet veel meer voor ten opzichte van de sneeuw gisteren. Het is meestentijds droog en de zon schijnt flink. De middagtemperaturen komen uit op ongeveer 5 graden, bij een matige westenwind.

Vannacht is het meest droog en bewolkt bij met -1 à -2 graden. Het waait daarbij zwak uit het zuidoosten. Morgen zal de dag bewolkt verlopen met natte sneeuw en enige tijd vaste sneeuw. In de middag wordt het droog en komt de zon nog wel even tevoorschijn. Het maximum wordt dan uiteindelijk nog 5 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Komende maandag zal de temperaturen even sterk oplopen en dan wordt het ongeveer 13 graden. Het gaat daarbij krachtig waaien uit zuidwest en we hebben veel regenbuien. Met het lage drukgebied op dinsdag bij Z-Noorwegen draait de wind naar het noordwesten en komen we opnieuw in de koudere lucht terecht. Dinsdag zal dan een wisselend beeld laten zien met regen(buien) en soms wat winterse neerslag, maar op woensdag is de kans op (natte) sneeuwbuien dan toch wel weer vrij groot. De temperaturen liggen tegen die tijd op of iets onder 5 graden en ’s nachts kan het een graadje vriezen. Dus ook komende week nog winterse perikelen en af en toe gladheid.