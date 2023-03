Westerwolde krijgt bezoek van subtopper Engelbert

VLAGTWEDDE – IJs en weder dienende ontvangt Westerwolde zondagmiddag het op de vierde plaats op de ranglijst staande Engelbert.

IJs en weder dienende, omdat zaterdagmiddag met man en macht geprobeerd is het kunstgrasveld sneeuwvrij te krijgen en het nu dus even afwachten is hoe de komende nacht het weer zich ontwikkelt. Maar wie weet is het veld morgenmiddag bespeelbaar en kan voor zowel Westerwolde als Engelbert de vijftiende wedstrijd van de lopende competitie worden afgewerkt. Aan Westerwolde de taak de punten dan in eigen huis te houden, te meer daar het team van trainer Richard Streuding momenteel onder de beruchte nacompetitie- en degradatiestreep is geraakt. Gelet op het veldspel in het eerste onderlinge treffen – met een kleine 1 – 0 nederlaag voor Westerwolde als gevolg van een te betwisten penalty – moet een goed resultaat zeer zeker tot de mogelijkheden behoren.

Engelbert heeft dus uit de veertien gespeelde wedstrijden 24 punten weten te behalen. In die wedstrijden scoorde het team van trainer Siebrand Solinger 32 keer en kreeg men 28 doelpunten tegen. Westerwolde heeft dus ook veertien wedstrijden gespeeld en staat met 17 punten op de negende plaats. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is 22 – 30.

De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J. Reints. Pupil van de week is Menkem Issak Berhane en als wedstrijdsponsor voor deze wedstrijd is onroerend goed taxateur Wilt Meendering (WMF) “gecontracteerd”.

N.B.: Volg Facebook van de v.v. Westerwolde m.b.t. het al dan niet doorgaan van de wedstrijd.

Ingezonden door HJ Pleiter