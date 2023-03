Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 11 maart, 08.30 uur door John Havinga

WAT SNEEUW EN REGEN – VANMIDDAG DROOG | WISSELVALLIGE WEEK EN AAN DE KOUDE KANT

We beginnen met regen en wat (natte) sneeuw, maar de temperaturen stijgen met een zuidwestenwind naar 6 graden. De gisteren nog aanwezige sneeuw smolt al vrijwel helemaal weg en ook de lichte sneeuwval van deze ochtend zal niet (lang) blijven liggen, door de temperatuur. Het blijft vanmiddag bewolkt met een meest matige zuidwestenwind.

Vannacht wordt het regenachtig met 4 à 5 graden. De wind krimpt naar het zuiden en neemt toe tot vrij krachtig. Vervolgens loopt morgenochtend de temperatuur gestaag op naar ongeveer 13 à 14 graden. Het regenachtige weerbeeld gaat over in wisselend bewolkt, met enkele buien of buitjes. De wind komt dan overdag uit het zuidwesten en is nog altijd (vrij) krachtig en vlagerig. Kortom ondanks de voorjaarstemperaturen geen lentedag.

Vervolgens zien we een depressie over de zuidelijke Noordzee naar Denemarken koersen. De storing die hieromheen draait brengt in de nacht opnieuw regenachtig weer. Als deze is gepasseerd draait de stroming naar het noordwesten en komen we opnieuw in de koudere lucht terecht. Dinsdagochtend is dus nog wisselend bewolkt met regen(buien) en in de middag komt daar soms winterse neerslag bij. Vanaf de namiddag en avond, inclusief de nacht en op woensdag is de kans op (natte) sneeuwbuien dan toch wel weer vrij groot. Tussen de buien door schijnt de zon vooral woensdag regelmatig. De temperaturen liggen tegen die tijd op of iets onder 5 graden en ’s nachts kan het een graadje vriezen.

Dus ook komende week nog winterse perikelen en af en toe gladheid. Op de lange termijn blijft het wisselvallig met een komen en gaan van regengebieden en/of buien. De temperaturen gaan weer even omhoog. Vrijdag en zaterdag liggen de maxima rond 10 graden.