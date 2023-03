Concert zanger-pianist Roon Staal in de Bartholomeuskerk te Beerta

BEERTA – Het concert van Roon Staal vindt plaats op 1 april a.s. in de Bartholomeuskerk te Beerta. Aanvangstijd is 20:00 uur.



Singer-songwriter Roon Staal geniet al meer dan 20 jaar bekendheid in binnen- en buitenland door zijn fenomenale tenorstem en prachtige pianospel. Inmiddels is zijn 16e album ‘Dreamland’ uit met nieuwe eigen werken zoals het ‘Malawiaanse Gebed’ dat hij schreef voor zijn pasgeboren dochter en nieuwe authentieke performances van bekende songs. Begin 2023 treedt de fervente reiziger na een jarenlange pauze i.v.m. corona ook weer op in Japan.

Roon Staal kreeg al op jonge leeftijd een studiocontract aangeboden in Hollywood. Zijn grote muzikale talent werd tevens opgemerkt in 1999 door Art Garfunkel, bekend van het duo Simon & Garfunkel. Hij bracht dat jaar de evergreen ‘Help Me Through The Night’ uit. Ook de Britse singer-songwriter Gilbert O’Sullivan wordt bewonderaar van Staal’s warme stem en zijn bekwaamheid als componist en tekstschrijver van liedjes.

Theater-producties

In de grotere theaters zoals Carré in Amsterdam, Luxor in Rotterdam en het Beatrix Theater in Utrecht deed Roon Staal veel podiumervaring op. Hij speelde rollen in de theater producties ‘Les Misérables’ in 1991, ‘Tommy’ in 2002, ‘Rembrandt’ in 2006 en 4 jaar later in ‘Petticoat’ waarvoor hij een nominatie ontving voor ‘beste mannelijke bijrol grote musical’.

Tijdens deze Lente Tour speelt Roon Staal in een door zijn publiek veel gewaardeerde kleinschalige en intieme setting prachtige covers voor u zoals ‘Bridge Over Troubled Water’ van Art Garfunkel en Paul Simon, ‘Across The Universe’ van John Lennon en ‘Where Peaceful Waters Flow’ van Gilbert O‘Sullivan. Daarnaast brengt deze singer-songwriter eigen werken ten gehore zoals ‘Peace’, ‘The Journey’, ‘Malawiaans Gebed’ en ‘Weet Waarom Je Leeft’. Ook ‘Help Me Through The Night’ van de hand van zijn oom Ede Staal wordt gebracht.

Staal is als geen ander in staat de emotie en het verhaal van elk lied over te brengen aan de luisteraar. Zijn goede vriend Art Garfunkel benoemt dit als volgt: “The extraordinairy talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world!”.

Voor meer informatie kijk op www.roonstaal.com.

