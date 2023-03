Jeugd Damclub Winschoten in de prijzen op toernooi in Dedemsvaart

DEDEMSVAART, WINSCHOTEN – Zaterdag 11 maart stond de Provinciaal Overijsselse Dambond (PODB) Cup voor jeugdspelers op de damkalender. Dit traditionele damtoernooi werd afgewerkt in het MFC “De Baron” in Dedemsvaart en stond onder auspiciën van de PODB, waarbij de organisatie in handen was van damclub DDD uit Dedemsvaart. Voorzitter Gert Brink verwelkomde om half twee de 60 jeugdige deelnemers uit onder andere Gramsbergen, Westerhaar, Wapenveld, Hoogeveen, Dedemsvaart, Urk, Wedderveer en Winschoten. De deelnemers werden, naar speelsterkte, ondergebracht in groepen van maximaal 10 spelers, waarbij groep 1 en 2 de wedstrijden met de klok afwerkten, onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”. Elke groep bestond uit een zogenaamd “rondtoernooi”, waarbij de spelers elkaar één keer troffen. Winnaar van groep 1 werd Josef Zhang uit Hoogeveen. De 14 jarige Jona uit Wedderveer en de 10 jarig Deyon uit Winschoten vielen beide met een uitstekende 4e plaats in de prijzen. Per groep werden namelijk 4 bekers beschikbaar gesteld.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was vertegenwoordigd met Nickey, Jona en Deyon. De 16 jarige Nickey Loots uit Winschoten zat in groep 1 waar hij 2 keurige remises scoorde. De overige partijen liet Nickey over het algemeen goed spel zien. Jona was ondergebracht in groep 2 en wist met goed spel de 4e plaats te bereiken. Tenslotte zat Deyon in groep 5 en werd eveneens vierde. Deyon begon het toernooi met 3 nipte nederlagen om daarna op overtuigende wijze 5 partijen winnend af te sluiten en stelde daarmee de beker veilig. Na afloop werd de prijsuitreiking verzorgd door Damon Winter en Bert Aalbers. Het volgende jeugdtoernooi, de 3e Regio Cup, staat gepland op zaterdag 1 april in Gramsbergen.

Jeugdtoernooien

Deze jeugdtoernooien zijn eind vorige eeuw in het leven geroepen om, de dammers in spe, op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de damsport. Naast deze toernooien kunnen de liefhebbers natuurlijk deelnemen aan de provinciale kampioenschappen “gewoon dammen” en Rapiddammen. Tenslotte kan tegenwoordig de “dam-app” van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) gedownload worden, om in alle rust te oefenen.

Ingezonden door Geert Lubberink