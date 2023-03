Politie doet onderzoek naar mogelijke brandstichting Winschoten

WINSCHOTEN – De politie doet onderzoek naar een mogelijke brandstichting bij de voordeur van een tussenwoning aan het Noorderplein in Winschoten, die vannacht rond 01:00 uur plaatsvond. Door een alerte reactie van een melder kon erger worden voorkomen. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle. Niemand raakte gewond. De politie gaat op dit moment uit van brandstichting en is daarom op zoek naar getuigen, tips en camerabeelden.

De melding van de brand kwam rond 01:00 uur binnen bij de hulpdiensten. Agenten zijn meteen ter plaatse gegaan en ze zijn samen met de recherche begonnen met een onderzoek. Zo is gesproken met betrokkenen, getuigen en buurtbewoners. Er wordt ook gekeken of beelden zijn van bijvoorbeeld een cameradeurbel of dashcam, waarop iets verdachts te zien is. In en rond de woning wordt zondag sporenonderzoek verricht. Op die manier moet duidelijk worden wat de toedracht is geweest van de mogelijke brandstichting en wie daar dan verantwoordelijk voor is geweest. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Hoewel niemand gewond raakte, is de woning wel flink beschadigd geraakt als gevolg van de brand. De bewoners hebben de nacht dan ook elders moeten doorbrengen. Het is op dit moment onduidelijk wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen.

Tips en camerabeelden

De politie heeft al met veel betrokkenen en getuigen gesproken, maar het kan natuurlijk zijn dat iemand anders ook nog belangrijke informatie of tips heeft. Is bijvoorbeeld iemand op een vreemd moment thuisgekomen en draagt diegene kleding die vreemd ruikt? Heb je het idee dat iemand iets verbergt? Of heeft iemand uit de omgeving camerabeelden waarop iets verdachts te zien is. Neem in alle gevallen zo snel mogelijk contact op met de politie via 0900-8844. Dat kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Tips en beelden kunt u insturen via het tipformulier.