Politie zoekt vier verdachten na plofkraak in Nieuw-Dordrecht

NIEUW-DORDRECHT – De politie is op zoek naar minstens vier verdachten van een plofkraak bij een pinautomaat in dorpshuis de Klink aan de Rietdekkershof in Nieuw-Dordrecht. Rond 04:30 uur is daar geprobeerd om een geldautomaat open te breken met behulp van een explosief. De verdachten zijn er vandoor gegaan. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er een buit is gemaakt. De EOD is ingeschakeld.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen om te kijken of het pand, waar de geldautomaat gevestigd is, veilig is. Dat onderzoek was vanmorgen rond 09:00 uur nog gaande. Zo wordt er gekeken of er niet nog andere explosieven bij de geldautomaat zijn. Ook wordt onderzoek gedaan naar het gebruikte explosief. Pas als de EOD de situatie veilig heeft verklaard, kan worden onderzocht of er een buit is gemaakt. Directe omwonenden zijn opgevangen in de Rank, een gebouw bij de kerk. Zij kunnen pas weer terug naar huis, zodra er sprake is van een veilige situatie. De schade aan het gebouw is groot.

Voertuig(en) en vluchtrichting

De plofkraak aan de Rietdekkershof is door meerdere buurtbewoners gemeld. De politie trof ter plaatse geen verdachten aan. Agenten zijn meteen met een onderzoek begonnen. Er zal sporenonderzoek worden uitgevoerd en inmiddels zijn er meerdere camerabeelden veiliggesteld. Daarnaast hebben agenten gesproken met getuigen en omwonenden. Uit die informatie werd duidelijk dat er minstens vier verdachten in donkere kleding betrokken waren bij de plofkraak. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk met wat voor voertuig(en) en in welke richting zij zijn weggevlucht.

Tips en camerabeelden

De politie spreekt met zoveel mogelijk getuigen en omwonenden. Het kan zijn dat iemand anders ook beschikt over waardevolle informatie of zelfs beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam. Heeft u tips of beelden? En heeft u die nog niet gedeeld met de politie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt uw informatie ook anoniem delen via 0800-7000. U kunt tips en beelden ook insturen via Politie.nl of via het tipformulier.

Medio november 2011 is bij hetzelfde gebouw een ramkraag gepleegd. Met een auto werd toen geprobeerd de muur waarin de geldautomaat zat te rammen. Ook werd er een poging gedaan de geldautomaat met gas te laten ontploffen. (red.)