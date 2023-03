SP: We geloven dat je met vuur hoop kunt ontsteken

GRONINGEN, TER APEL – De SP lanceert vandaag een kreeftdicht over de strijd van Groningen. Kreeftdichten zijn gedichten die zowel van achter naar voren als van voor naar achteren kunnen worden gelezen. In de SP-variant geschreven door Richard Nobbe komt eerst de wanhoop van Groningen naar voren. Maar andersom gelezen laat het gedicht zien dat we samen op blijven staan en dat ‘deze strijd te winnen valt’.

SP-lijsttrekker Agnes Bakker: “In de SP-campagne is kunst en met name dichtkunst erg belangrijk. Met dit gedicht van de zeer getalenteerde Nobbe willen we duidelijk maken hoeveel onrecht Groningen wordt aangedaan, maar ook dat hier verandering afgedwongen kan worden en wij daarvoor staan.”

Naast Nobbe leverden ook andere dichters een bijdrage aan de SP-campagne. Inge Zwerver las in Appingedam o.a. haar gedicht ‘de sterken’ voor over troost en trots in tijden van onrecht en onmacht. In Ten Boer, de dag na de presentatie van het rapport “Groningers boven gas”, gaf dichter Michael ter Maat woorden aan de gevoelens van gedupeerde Groningers met zijn gedicht “Stel we doen dit.”

De video behorende bij het kreeftdicht ‘als je hoop omdraait’ werd opgenomen in de voormalige Avebe fabriek in Ter Apel waar nu Ecodorp Land van Aine is gevestigd. Regisseur Fedde Hoekstra bracht samen met Manfred Poppenk de twee kanten van het gedicht in beeld.

