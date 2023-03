Westerwolde verspeelt op sneue manier twee punten tegen subtopper Engelbert

VLAGTWEDDE – Op een prima geprepareerd kunstgrasveld begon Westerwolde zondagmiddag 12 maart vol vertrouwen aan haar vijftiende competitieduel van dit seizoen tegen subtopper Engelbert. De zaterdagmiddag voorafgaand aan deze voetbalmiddag had een aantal vrijwilligers uit alle macht het veld ontdaan van een dikke laag sneeuw en voor scheidsrechter Reints was er dan ook geen enkele aanleiding het duel niet door te laten gaan. En het vertrouwen van de mannen van trainer Richard Streuding werd aanvankelijk absoluut niet gelogenstraft, want na 45 minuten voetballen stond er een keurige 2 – 0 voorsprong voor de Vlagtwedders op het scorebord. Maar door een minder sterke tweede helft kon de verkregen voorsprong niet over de meet worden getrokken en moest Westerwolde uiteindelijk genoegen nemen met een 2 – 2 eindstand. Over de gehele wedstrijd gezien eigenlijk wel een terechte uitslag van een gemiddeld matig duel.

Al na 30 seconden had Westerwolde op een 1 – 0 voorsprong kunnen staan, ware het niet dat Frank Riks een op een de bal niet langs doelman Thom van Rotterdam kon krijgen. Mede hierdoor bleef Westerwolde nadrukkelijk de aanval zoeken en Engelbert had in het eerste deel van de wedstrijd hier nagenoeg niets tegen in te brengen. In de 15e minuut was het dan wel raak voor de roodwitten. Op rechts snelde René v.d. Laan langs zijn directe tegenstander en legde de bal daarna panklaar voor de voeten van Sander van Hoorn. Voor de enigszins teruggetrokken spelende spits van Westerwolde was het daarna een klein kunstje de bal in het doel te deponeren: 1 – 0. Voor Engelbert het sein iets aanvallender te gaan spelen, maar tot noemenswaardige kansen leidde dit vooralsnog niet. Wel trof Westerwolde in dit bedrijf nog een keer de roos. Het was andermaal Sander van Hoorn die het net achter de goalie van Engelbert wist te vinden. Vanuit een directe vrije trap net buiten het strafschopgebied wist hij op sublieme wijze in de 32e minuut de ruststand te noteren: 2 – 0.

In de tweede helft een feller en opportunistischer spelend Engelbert. Veel had de thuisclub hier nog niet direct van te duchten, maar in de 68e minuut ging het dan toch mis. Door onvoldoende en niet gecommuniceerde dekking van de kant van Westerwolde kon Pepijn Otto vanuit een vrije trap de bal ongehinderd achter doelman Rudie Bergman van Westerwolde koppen: 2 – 1. Westerwolde kwam in dit deel van de wedstrijd slechts tot spaarzame aanvallen en doelrijpe kansen konden dan ook niet worden genoteerd. En dat het nog erger zou worden voor de Vlagtwedders was sneu om te constateren. In de volledige veronderstelling de winst met enig geluk over de streep te kunnen trekken, strafte Hessel Veenstra in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een verdedigingsfout genadeloos af: 2 – 2. Niet lang daarna floot de deze middag bekwaam fluitende arbiter Reints voor de laatste keer. Dit in de wetenschap dat Merill Wakker van Westerwolde en Pepijn Otto van Engelbert wegens een strafbaar feit met een gele kaart in zijn boekje waren verdwenen.

Zowel Westerwolde als Engelbert schieten met deze remise niet veel op. Het gat tussen beide opponenten blijft derhalve zeven punten en aangezien directe concurrent MOVV binnen het beperkte programma van vandaag een overwinning behaalde, moet Westerwolde nu nog nadrukkelijker naar beneden kijken. Maar met de vandaag getoonde inzet en het nodige vertrouwen moet het haalbaar zijn de komende weken dusdanig veel punten te sprokkelen dat rechtstreekse handhaving in de derde klasse te bewerkstelligen is.

Volgende week zondag speelt Westerwolde een uitwedstrijd in en tegen Muntendam.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten (80e min. Thorben Hulsman – 84e min. Lars te Bokkel) – Mark Geukes – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Elroy v.d. West – Rik te Velde (72e min. Julian Smid) – Merill Wakker – Frank Riks (72e min. Michel ter Horst) – René v.d. Laan – Sander van Hoorn

Scheidsrechter: dhr. J. Reints

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter