Spreekuur voor grenspendelaars in Papenburg

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 13 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT MET VEEL WIND | TEMPERATUURSWISSELINGEN

De kou is helemaal weg want na de 9 graden van gisterenmiddag wordt het vanmiddag maar liefst 14 graden. Niet verrassend gaat dat met een stevige zuidwestenwind en die waait met windkracht 5 tot 6 en bij vlagen met windkracht 8. Heel veel regen valt er niet: vanmiddag is er ook af en toe zon.

Vanavond neemt de wind een flink stuk af en het is meestal droog maar vannacht neemt de kans op buien weer toe. Ook dan is het nog zacht met temperaturen rond 9 graden.

Maar dan gaat er morgenochtend een koufront passeren met vrij veel regen. waarbij de wind draait naar het noordwesten. Morgenmiddag is het ook maar een graad of 7 bij windkracht 4 tot 5 en regelmatig een paar brede opklaringen, maar er zal ook een enkele regen- of hagelbui gaan passeren.

Woensdag is het maar 6 graden en ’s nachts is het rond het vriespunt, en in de nacht en ochtend is er ook kans op een sneeuw- of regenbui. Na de woensdag gaan we terug naar 9 tot 12 graden, met vooral op de donderdag perioden met regen en ook weer veel bewolking.