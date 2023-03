Cultuurfonds Groningen investeer voor ruim € 129.000 in cultuur

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 14 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN EN FRIS | LATER WEER ZACHT WEER

Na de regen van vanochtend komen er geleidelijk opklaringen en vanmiddag is er ook nog kans op een paar buien. Mogelijk zit daar een hagelbui tussen. Maar veel zijn dat er niet en het is vanmiddag ongeveer 7 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Vanavond neemt de wind af en vannacht is er bij ons maar een zwakke westenwind. Maar het wordt wel koud met een minimumtemperatuur rond -1 en bovendien kans op een sneeuwbui. Het kan dus glad worden bij de weg en dat kan morgenochtend nog even doorgaan. Verder is morgen een mooie dag met ’s ochtends wellicht een sneeuw- of hagelbui en koud weer, in de middag zijn er zonnige perioden met een zwakke tot matige zuidwestenwind en 6 á 7 graden.

De donderdag is ook niet warm met 7 of 8 graden en minimum rond 0 graden, en er is dan ook veel bewolking met kans op wat lichte regen. Na morgen zorgt een zuidenwind voor maxima rond 15 graden, met veel bewolking en soms een bui. Zondag en maandag is het 9 á 10 graden.