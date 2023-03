DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen vrijdagavond en maandagochtend is bij een sporthal aan de Nagelshof ingebroken. De daders kwamen het gebouw via een raam binnen. Ze doorzochten onder anderen de kleedkamers. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De schade bedraagt 200 euro.

Papenburg

Op 7 maart moest de bestuurster van een VW polo op de Am Stadtpark, in de richting van de Deverweg, om 6.40 uur uitwijken voor een tegemoetkomende man op een e-bike. Tegelijkertijd wou de bestuurder van een bus de VW inhalen. Hierbij botsten de beide voertuigen tegen elkaar. De man op de e-bike is doorgereden. De schade bedraagt 3.000 euro. De politie is op zoek naar de fietser en eventuele getuigen van de aanrijding.

Lathen

Gisteren is tussen 7.20 en 16.50 uur op de parkeerplaats van een drogisterij aan de Große Straße in Lathen een zilvergrijze VW Golf aangereden. De wagen heeft schade aan de achterste deur aan de rechterkant. De veroorzaker is onbekend.

Bad Nieuweschans, Bunde, Weener

Na een intensieve voorbereiding voerden agenten van het politiebureau in Leer/Emden, samen met collega’s van het hoofddouanekantoor in Oldenburg gisteren tussen 08.30 uur en 16.00 uur controles uit. Er werden controleposten opgesteld in het gebied van de grensovergang Neuschanzer Straße en bij het knooppunt Bunde-West. Het doel van deze controleactie was drugscriminaliteit te bestrijden en met name bestuurders die rijden onder invloed van alcohol en/of drugs te bestraffen.

De agenten controleerden in totaal 33 voertuigen en 51 personen. Bij de controle zijn vier bestuurders tussen de 26 en 59 jaar aangetroffen die onder invloed van verdovende middelen in hun auto reden. In het geval van één bestuurder was ook de verzekering van zijn auto verlopen. Ook bestuurde een 33-jarige vrouw, waarvan agenten het vermoeden hadden, dat zij door de invloed van medicijnen en forse geestelijke en lichamelijke beperkingen absoluut niet rijgeschikt, was een auto. Haar rijbewijs is op bevel van het parket in Aurich in beslag genomen. Bij alle vijf personen werd bloed afgenomen. Ze kregen een rijverbod opgelegd. Overeenkomstige strafrechtelijke en verkeersovertredingsprocedures zijn ingeleid. Ook diverse andere verkeersovertredingen, zoals het overtreden van de gordelplicht, werden bij de controles bestraft.

Twee mannen die illegaal Duitsland waren binnengekomen, werden op het treinstation van Weener door douanebeambten gecontroleerd. De federale politie stelt verder onderzoek in.

.