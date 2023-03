Twee keer nummer één in Oldambt

OLDAMBT – Zowel de ChristenUnie-lijsttrekker voor de Provinciale Staten als die voor waterschap Hunze en Aa’s woont in de gemeente Oldambt.



Veel mensen kennen Jos Schaafsma uit Westerlee. Jarenlang was hij als begeleider bij de dagbesteding ‘de man van de kinderboerderij’ in Winschoten. Je zou hem ook kunnen kennen als initiatiefnemer van ‘Bloemetje van de Week’ waarmee honderden mensen in Oost-Groningen werden verrast met een mooi boeket.



Weinig mensen weten dat hij begin jaren ’90 civiele techniek (weg- en waterbouw) studeerde aan de Hts in Zwolle. Maar juist dát is de reden dat de ChristenUnie hem vroeg om ‘de kar te trekken’ in het waterschap namens deze partij.



Veel mensen kennen Johan Hamster. Als wethouder van een roerig Stadskanaal werd hij in 2020 verkozen tot Beste Lokale Bestuurder van Nederland. Hij kreeg de titel o.a. voor zijn inzet voor de kansarmen in de samenleving en zijn manier van samenwerken in de regio. Kort daarna werd hij gevraagd voor de functie van Gedeputeerde in de provincie Groningen.



Weinig mensen weten dat de geboren en getogen Knoalster vorig jaar verhuisde naar Scheemda. En dat hij daar met zijn gezin met veel plezier woont.

Beide heren zijn lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen.



Meer informatie is te vinden op de website van de ChristenUnie. provinciegroningen.christenunie.nl



Jos Schaafsma