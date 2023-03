De mantelzorger staat centraal tijdens mantelzorgconferentie op 30 maart in Groningen

GRONINGEN – Op donderdagmiddag 30 maart organiseert Platform Hattinga Verschure de conferentie ‘Mantelzorg doe je niet alleen!’. In deze conferentie staan mantelzorgers centraal: hoe blijven zij – met alles wat er op hen afkomt – in balans? En welke ondersteuning is hierbij nodig én mogelijk? Mensen die mantelzorg krijgen, zorgprofessionals, beleidsadviseurs, bestuurders én natuurlijk mantelzorgers zelf zijn van harte uitgenodigd om ervaringen te delen, te informeren, te inspireren en te verbinden. Deelname is gratis!

Vroeg of laat krijgen we allemaal met mantelzorg te maken. Je hebt zelf zorg of ondersteuning nodig van je omgeving óf je geeft deze aan een familielid, vriend, kennis of buur. Dit vinden we vaak heel gewoon, toch gaat mantelzorg verder dan ‘normale’ hulp. Want: als mantelzorgers uitvallen, moeten dure professionals de zorg overnemen. Reden genoeg om zuinig te zijn op mantelzorgers, toch wordt van hen steeds meer gevraagd. Hoe zorgen we er in de provincie Groningen voor dat mantelzorgers in balans blijven en – ook in de toekomst – op een prettige manier zorg kunnen blijven geven?





Programma

Die vraag vormt de rode draad tijdens de conferentie. Deze begint heel persoonlijk met het verhaal van een mantelzorger. Daarna wordt ‘uitgezoomd’ en ingegaan op de maatschappelijke waarde van mantelzorg en op welke manieren mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen in onze provincie.

Na de pauze krijgen deelnemers in vier workshops inspiratie voor meer balans, ondersteuning en daarmee ook meer geluk voor mantelzorgers. Zoals een goede samenwerking in ‘de driehoek’ zorgvrager – mantelzorger – zorgverlener en goed voor jezelf zorgen. Hoe doe je dat? En welke ondersteuning kunnen de techniek en instanties als de gemeente en steunpunten mantelzorg bieden? Want er is veel mogelijk, maar wat nodig is verschilt per situatie. Goede mantelzorgondersteuning begint daarom altijd met een goed gesprek!





Meer informatie en aanmelden

De conferentie is op donderdagmiddag 30 maart in Congres- en vergadercentrum Hanze Plaza, Protonstraat 16 in Groningen. Deelname aan de conferentie is gratis, maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht. Dit kan tot 27 maart bij Arnolda Messchendorp, mail: arnolda.messchendorp@sphv.nl. Meer informatie over het programma, de sprekers en de workshops is te vinden op www.sphv.nl/agenda/mantelzorgconferentie.

Over Platform Hattinga Verschure

Platform Hattinga Verschure komt op voor de collectieve belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen. Het platform informeert, luistert naar ervaringen van mantelzorgers, waar zij tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Hierover gaat het platform in gesprek met gemeenten en andere organisaties. Zo werkt Platform Hattinga Verschure samen met alle betrokkenen aan een betere positie van en goede ondersteuning aan mantelzorgers in onze provincie. (www.sphv.nl)

