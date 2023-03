IICH Groningen – Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen naar Martiniplaza

GRONINGEN – Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen verhuist naar Martiniplaza. Van 22 december 2023 t/m 6 januari 2024 vindt het Concours Hippique voor de eerste keer plaats in de stad Groningen.

Het paardensportevenement vond door de uitbraak van de Covid-19 pandemie voor het laatst plaats in 2019 in de Eurohal te Zuidbroek. Het lag in de bedoeling van de organisatie om de editie van 23 december 2022 tot en met 7 januari 2023 ook daar te laten plaatsvinden. Omdat de hal toen voor andere doeleinden werd gebruikt en nog steeds niet duidelijk is of de hal voor de 60e editie wel beschikbaar is, moest de organisatie van het IICH Groningen uitkijken naar een andere locatie. Om die reden is Stichting Ruitersport Noord- Nederland een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Martiniplaza te Groningen.

Het IICH Groningen is een internationaal twee sterren concours. De eerste edities vonden plaats in de Sorghvliethal te Veendam. Uniek aan dit paardensportevenement is dat naast internationale topsport de paardensport in de volle breedte aan bod komt. In Martiniplaza kan het publiek gaan genieten van dressuur en springen op nationaal en internationaal niveau en zullen ook de jeugdruiters aan de start komen. Het concours is de “kraamkamer” voor de internationale paardensport. Ruiters, amazones en talentvolle jonge paarden maken op dit evenement kennis met een podium van internationaal allure. Ze doen belangrijke ervaring op en zetten de eerste stappen richting een internationale carrière. Combinaties die gestart zijn op IICH Groningen en in de prijzen zijn gevallen en of de grote finale hebben gewonnen komen we internationaal weer tegen tot op olympisch niveau.

Stichting Ruitersport Noord-Nederland is met haar voorzitter Aaldert de Vrieze verantwoordelijk voor de organisatie. Drijvende kracht achter het concours zijn daarnaast meer dan 100 vrijwilligers die samen met het bestuur zorgen voor een organisatie van hoge kwaliteit in een gemoedelijke sfeer. Stichting Ruitersport Noord-Nederland hoopt met deze stap het evenement verder uit te kunnen bouwen maar vooral dit unieke paardensportevenement in Noord-Nederland voor de komende decennia rond de kerstdagen te kunnen blijven organiseren.

Voorzitter Aaldert de Vrieze: “Ik ben blij met de keuze voor de stad Groningen en Martiniplaza. Deze accommodatie leent zich bij uitstek voor paardensport. De hoofdpiste heeft een bijzonder ambiance en brengt de sport aantrekkelijk dichtbij het publiek. De hallen waar de paarden gestald worden en waar de inrijpiste en dressuurpiste gesitueerd worden, zijn prettig en vooral diervriendelijk”. Bijzonder is dat bestuur en organisatie met Martiniplaza een samenwerkingsovereenkomst aangaan. Directie en management van Martiniplaza brengen veel expertise in op het gebied van de organisatie van topsportevents.

Aaldert de Vrieze: “Vanaf de eerste gesprekken hebben wij gemerkt zeer welkom te zijn bij Martiniplaza. Er is veel expertise en in het bijzonder veel interesse voor onze sport. Deze samenwerking moet leiden tot het verder uitbouwen van het evenement en het versterken van de positie binnen de hippische sport”.

Directeur Willem de Kok van Martiniplaza: ”In de reeks topsportevents is het IICH Groningen erg belangrijk. Dit past goed bij de ambities van Martinplaza, zoals ontwikkelen en positionering als topsportlocatie, daarnaast is er een grote economische spin-off en niet in de laatste plaats omdat we hiermee een zeer grote groep paardenliefhebbers plezieren”.

Hoewel het concours haar wortels in Oost-Groningen heeft, wordt de verbinding met “Stad” als voordeel ervaren. In Noord-Nederland is paardensport na voetbal de tweede sport. De doelgroep bestaat uit actieve beoefenaars, fokkers, handelsstallen en liefhebbers. Bestuur en organisatie zetten zich in de paardensport toegankelijk te laten zijn voor alle liefhebbers en hebben paardenwelzijn hoog in het vaandel staan.

