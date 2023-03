Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 15 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOI MAAR FRIS | ZACHT WEER OP KOMST

Het is vandaag in principe een mooie dag met vrij veel zon, maar tot rond het middaguur is er nog wel kans op een regen- hagel- of sneeuwbui. Vanmiddag neemt daarna de hoge bewolking toe, maar pas vanavond is het geheel bewolkt. De temperatuur daalde vannacht tot rond -1, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 7 á 8 graden en de wind is zwak tot matig uit het westen, draaiend naar het zuiden.

Door die zuidenwind is er in de loop van vannacht en morgenochtend kans op wat regen, maar morgenmiddag- en avond zijn droog en vrij zacht met maxima van 9 á 10 graden. De zuidenwind wordt dan matig met windkracht 3 tot 4.

Vrijdag en zaterdag is er ook een zuidenwind en daarmee is de grens van 15 graden weer haalbaar, maar dat gaat gepaard met veel wolkenvelden en soms wat regen. Veel buien vallen er dan niet, maar opklaringen zijn er die dagen ook niet veel. Zondag is het wisselvalliger met een westenwind en 10 á 11 graden, en ook begin volgende week is het een beetje onbestendig, met gemiddelde temperaturen.