Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Wedde

WEDDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling in de omgeving van Wedde. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag vertrok de wandeling van WandelenWerkt vanuit Wedde. Plaats van samenkomst was deze keer Dorpshuis De Voortgang. Hier stond vanaf 8.45 uur voor de liefhebbers de koffie met appeltaart klaar en konden de wandelaars die zich hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Zoals gebruikelijk werd er weer in drie afstanden gewandeld: 6, 8 en 10 km. De wandeling ging eerst een stukje door het dorp en na een poosje volgenden we de loop van de Westerwoldse Aa. Met aan de ene kant de Aa en aan de andere kant de Hoornder Meeden liepen we door een werkelijk prachtig natuurgebied.

Na een poosje zagen we de in de verte de Spinnenkopmolen bij Wedderveer. Deze molen werd gebouwd in 1938 en is de laatste molen die in de provincie Groningen om economische redenen is gebouwd. Het is een ontwerp van molen-architect Luitje Wiertsema en gebouwd door de eerste eigenaar E. J. Feunekes. Het was een houtzaagmolen, uitgerust met een snelzaagraam. Na de restauratie is er een lintzaag in geplaatst.

Via het villapark Wedderbergen ging het richting Weddermarke. Hier kwamen we langs de poldermolen van Weddermarke. Oorspronkelijk bebouwd in 1875, afgebrand in 1898 en toen vervangen door de huidige molen. En vanaf 1910 vervangen door, eerst een stoomgemaal en later door diesel aandrijving. Dus niet meer in gebruik als poldermolen, maar de wieken kunnen nog wel draaien en doen dit dan ook met regelmaat.

Langs de Westerwoldse Aa met aan de andere kant natuurgebied De Gaast ging het verder. Richting een van de vele kolken in dit gebied, er zijn er 27 gevonden. Wij kwamen langs de Kompenkolke, officieel behorend bij Vriescheloo. Deze kolken zijn ontstaan door de opkomende waterstand vanwege dijkdoorbraken van de Dollard.

Op de terugweg naar Wedde kwamen we ook nog langs de Jeudenkolke. In tegenstelling tot de andere kolken is deze ontstaan door een dijkdoorbraak van de Westerwoldse Aa. Na herstel van de dijk kon deze weer gebruikt worden als weg voor het vervoeren van landbouwproducten en als kerkpad. Het verhaal gaat dat een Joodse inwoner van Wedde met paard en wagen over deze weg reed en dat zijn paard op hol sloeg. Hij is met paard en wagen in de kolk beland en jammerlijk verdronken. Vandaar ook de naam Jeudenkolke.

Een uitbater van het vroegere hotel Buenos Aires in Wedde mocht er graag over opscheppen dat hij een zeer bereisd persoon was en liet ansichtkaarten drukken met het gegeven dat zijn hotel aan het meer van Geneve lag. De Jeudenkolke dus. Verder ging ook een tijd het verhaal dat, wanneer je in het donker langs deze kolk kwam, je de lampen van de verdronken wagen nog kon zien branden. Waarschijnlijk is dit ook ontsproten vanuit de fantasie van dezelfde uitbater.

De wandeling ging verder weer richting Wedde en hierbij passeerden we de Swienekooge. En wat is nu een Swienekooge. Zelfs op Google kwam ik er niet uit, en toen bleef er nog maar één mogelijkheid over. Meijco (van Velzen) vragen. En hier komt de volgende verklaring vandaan. Een Koog is een polderachtig, dus ook een nat, landschap. Denk hierbij maar aan Koog aan de Zaan. Ook gelegen in een polder. Dat polderachtige vinden we ook terug in de Hoornder- en Weddermeeden. In deze Kooge werden dus varkens gehouden en deze werden later dan waarschijnlijk over het bospad naar Wedde gedreven om daar op de Weddermaarkt te worden verhandeld.

Terug in Wedde ging het weer richting De Voortgang waar, zoals inmiddels gebruikelijk, de soep met brood weer stond te wachten. Na eerst nog een hagelbui in de ochtend was het tijdens de wandeling weer schitterend wandelweer. Er is ook deze ochtend dan ook weer met volle teugen genoten.

Jan Bossen