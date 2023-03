Lezing dag- en nachtvlinders bij Gasterij Smeerling

SMEERLING – Het wordt weer lente en de vlinders gaan zich weer in al hun kleuren laten zien. Nieuwsgierig welke dag- en nachtvlinders je kunt tegenkomen in Westerwolde? Meld je dan nu aan voor de lezing, georganiseerd door Natuurmonumenten.

Vlinders

Welke dagvlinders kunt je tegenkomen in Westerwolde? En hoe leven nachtvlinders precies? Komt een vlinder nu op kleur, geur of licht af? Meld je aan voor de lezing en leer alles over deze fascinerende insectensoort. De lezing zal plaatsvinden op vrijdagochtend 31 maart van 10:00 uur tot 11:30 uur. Rik Wever, werkzaam bij de Vlinderstichting en vrijwilliger bij Natuurmonumenten, vertelt het graag en met verve.

Gasterij Natuurlijk Smeerling

De lezing zal plaatsvinden in Gasterij Natuurlijk Smeerling. Tijdens de lezing is er ruimte om al je vragen te stellen en zal Rik je meenemen in de wondere wereld van de vlinder. Er is plek voor 25 mensen. Klik hier voor meer informatie.

Dal van de Ruiten Aa

Na de lezing bent je vrij om op eigen gelegenheid gebruik te maken van de overige faciliteiten van de horeca. Daarnaast is het zeker aan te raden om nog een bezoek te brengen aan natuurgebied Dal van de Ruiten Aa. De locatie ligt prachtig centraal en is een mooi start- en eindpunt voor een wandeling!

Praktische informatie:

Datum: vrijdag 31 maart 2023

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Locatie: Gasterij Natuurlijk Smeerling (Smeerling 15) 9591TX

Doelgroep: van 12 – 99 jaar

Ingezonden